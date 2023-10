Feijóo: el PSOE falta a la manifestació de Barcelona perquè "està fent un negoci" de 7 vots

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat aquest diumenge a la manifestació d'SCC a Barcelona contra l'amnistia criticant l'absència del PSOE: "El que falta és el Partit Socialista, que està fent un negoci, i el negoci és la Presidència del Govern central, després de perdre, per 7 vots independentistes".

En unes declaracions abans de començar la marxa, ha dit que l'acte reuneix gent d'opinions diferents, però que sí que coincideixen a dir "sí a la llibertat dels ciutadans, sí a la paraula donada, sí a la política amb principis, sí a la Constitució, sí a l'Estatut i sí a tots els catalans que han estat abandonats pel Partit Socialista".

"No es tracta d'una amnistia que busqui la reconciliació. El que vol exclusivament és la Presidència del Govern central" i una transacció de 7 vots per a la investidura, la qual cosa ha qualificat d'involució i decisió reaccionària.

"CACICADA IMPRÒPIA D'UNA DEMOCRÀCIA"

També ho ha qualificat de "cacicada impròmpia d'una democràcia", i ha insistit que la immensa majoria d'espanyols rebutja aquest tipus de negocis, ha dit textualment.

"Transaccions econòmiques, no; igualtat davant la llei, sí", ha afegit, i ha afirmat que va a Barcelona a traslladar el seu compromís amb una societat de ciutadans lliures i iguals.

Davant d'ells, "no hi pot haver una elit política privilegiada: uns, perquè puguin arribar a la presidència del Govern d'Espanya després de perdre les eleccions, i uns altres, per posar preu a la seva situació jurídica i personal".

LA PRESÈNCIA D'ABASCAL

En ser preguntat per si evitarà la presència del líder de Vox, Santiago Abascal, en la mateixa manifestació, o si el saludarà, ha respost que ell assisteix a la mobilització com un ciutadà més i no per liderar un partit, sinó per creure en la democràcia: "Ni busco ni evito fotos. Jo vinc a defensar la igualtat dels ciutadans".

"Si es coincideix o no es coincideix amb altres ciutadans que pensen de manera diferent és un fet no significatiu", ha afegit.

LA REUNIÓ AMB SÁNCHEZ

En ser preguntat per la seva reunió d'aquest dilluns amb Sánchez, dins de la ronda de contactes amb els grups per aconseguir la seva reelecció, s'ha limitat a dir que hi assistirà perquè considera que així ha de ser.

"A mi m'ha convocat el senyor Sánchez i, a diferència d'ell, quan se'm convoca, jo hi assisteixo, i quan hi ha debats parlamentaris, jo hi soc, i quan se'm demana opinió, jo la dono", ha dit.

EL GOVERN CENTRAL DIVIDIT EN POLÍTICA EXTERIOR

Preguntat per la política internacional i pel conflicte d'Israel i Palestina, ha dit que "el Govern d'Espanya en funcions no té política exterior".

Per ell, "s'acredita una vegada més que hi ha una enorme divergència, hi ha una enorme ruptura entre el Govern central en matèria de política interior i de política exterior".

"S'acredita que Espanya està fent, al meu entendre, el ridícul internacional, i que el president de torn de la UE no és capaç ni tan sols de liderar un govern en funcions", ha afegit.