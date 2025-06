L'UCO apunta a presumptes topinades en les primàries del PSOE el 2014: "Sense que et vegin hi fiques les dues paperetes"

MADRID 12 juny (EUROPA PRES) -

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil recull en un informe entregat a l'instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem (TS) una conversa que apunta a una presumpta topinada en les primàries socialistes del 2014, les primeres que va guanyar Pedro Sánchez.

"Quan acabi apuntes com que han votat aquests dos que et falten sense que et vegi ningú i hi fiques les dues paperetes", va escriure l'actual secretari general d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, a l'ex-assessor ministerial Koldo García, el 13 de juliol del 2014. "Ja està", li va respondre.

L'UCO diu que aquesta conversa "es pot emmarcar en les eleccions primàries per determinar el nou secretari general del PSOE". Els investigadors la destaquen com un exemple dels "encàrrecs" que Cerdán donava a Koldo per la "forta confiança" que hi tenia dipositada.