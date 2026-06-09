Lleó XIV, aclamat per 12.000 voluntaris en arribar a Ifema en el seu últim acte a Madrid

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -
Lleó XIV ha sortit aquest dimarts a les 9.47 hores de la nunciatura apostòlica entre aplaudiments i 'visques' cap al Pavelló 3 d'Ifema, on ha arribat cap a les 10.05 hores per a l'acte amb voluntaris que tanca la seva visita a Madrid, on ha estat aclamat per unes 12.000 persones.
Des de primera hora del matí, Robert Prevost ha estat rebent en audiència privada nombroses personalitats del món empresarial, com el president del Reial Madrid, Florentino Pérez; el del grup ONCE, Miguel Carballeda; o el de la CEOE, Antonio Garamendi, entre d'altres.
A més a més, a les portes de la nunciatura s'hi han aplegat desenes de fidels, amb la il·lusió i l'esperança de veure de prop el pontífex abans de partir cap a Barcelona.
El pontífex s'acomiada aquest dimarts de Madrid, on ha transcorregut des del 6 de juny la primera etapa del seu viatge apostòlic per Espanya que ara cedeix el testimoni a Barcelona, on s'estarà fins al dimecres 10 de juny.
Abans de viatjar a la capital catalana, Lleó XIV pronunciarà el seu últim discurs a Madrid davant els voluntaris. A les 11.10 hores està prevista la sortida de l'avió cap a Barcelona, amb arribada estimada al Prat a les 12.25 hores.
A Ifema, l'han rebut uns 12.000 voluntaris del total de 17.000 d'entre 20 i 65 anys que han col·laborat en la seva visita a Madrid. A l'acte hi havia presents la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre d'Hisenda, Arcadi España.