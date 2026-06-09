Uns 500 fidels esperen el Papa davant la catedral de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
Els Mossos acordonen la zona des de les 9
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
Uns 500 fidels s'apleguen aquest dimarts des de les 10 hores a la plaça Nova de Barcelona, davant la catedral, per esperar l'arribada del papa Lleó XIV, prevista a les 13.
El pontífex visitarà la catedral per a la pregària de mitja hora acompanyat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb el cabildo, la cúria diocesana, voluntaris, seminaristes i formadors.
Els Mossos d'Esquadra acordonen la plaça Nova des de les 9 i cap a les 10.45 han deixat passar gent a la primera línia per veure l'arribada del Papa.
Entre els laics que esperen hi ha gent de totes les edats, a més de turistes.
BANDERES DEL VATICÀ
Alguns onegen o porten lligada al coll la bandera del Vaticà, que també es pot veure en alguns balcons de carrers prop de la plaça.
D'altres porten banderes de Barcelona, d'Espanya, de l'Argentina i del Perú.
CÀNTICS I CARTELLS
Ja s'han sentit els primers càntics de 'Se ve, se siente, el Papa està presente', 'Esta es la juventud del Papa' i 'Papa León, te queremos un montón'.
Els laics també han portat pancartes: 'Se nota, se siente, el Papa está presente', 'Alça la mirada' i 'Pels de la sele'.