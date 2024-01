La llei d'amnistia no suma els vots necessaris per aprovar-se en el ple del Congrés

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La proposició de llei d'amnistia no ha superat la majoria absoluta que necessitava per aprovar-se en el ple del Congrés, ja que Junts ha complert amb l'amenaça de despenjar-se'n, i ara el text es remetrà a la Comissió de Justícia per reobrir la negociació i presentar un altre text a l'hemicicle en el termini d'un mes.

En concret, com no s'ha arribat al llistó mínim dels 176 vots, la llei no s'ha aprovat i, conforme a l'article 131 del Reglament del Congrés, el dictamen es remetrà a la Comissió de Justícia perquè, en el termini d'un mes, redacti un nou text que s'haurà de sotmetre a una nova votació.

No hi ha gaires precedents d'aquesta situació i el Congrés haurà d'aclarir quines esmenes presentades aquest gener es podran continuar defensant en la comissió. No obstant això, sempre hi haurà l'opció de pactar esmenes transaccionals que, a diferència del que passa en el ple del Congrés, la votació no necessitarà el vistiplau de tots els altres grups.