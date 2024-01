Junts vota en contra en la votació de conjunt de la llei d'amnistia perquè torni a la Comissió de Justícia

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Els diputats de Junts han optat pel 'no' en la votació de conjunt sobre la llei d'amnistia, la qual cosa impedirà que sd'arribi als 176 vots necessaris perquè sigui aprovada pel ple i haurà de ser retornada a la Comissió de Justícia.

Per ser aprovada i enviada al Senat aquesta norma necessitava recaptar la majoria absoluta de la cambra per tenir caràcter orgànic però, com no serà així, serà la Comissió de Justícia la que haurà d'emetre un nou dictamen sobre la proposició de llei en el termini màxim d'un mes.

Els diputats de Junts havien donat suport a la norma en l'anterior votació, la del dictamen emès per la comissió. L'aprovació d'aquest text, malgrat el resultat de la votació de conjunt, és el que permet que la norma es torni a negociar en la Comissió de Justícia.