Renfe té majoria en el capital social inicial i la Generalitat en el consell

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya, la nova empresa que gestionarà el servei en aquelles línies que siguin traspassades a la Generalitat, es constituirà al desembre i iniciarà les operacions durant el 2026.

Així ho han explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, en una roda de premsa conjunta per explicar l'acord per constituir-la.

Paneque ha assegurat que l'acord marca "l'inici d'un canvi fonamental per a la mobilitat pública catalana" i ha posat en valor que permetrà gestionar amb proximitat Rodalies.

Ha afegit que l'objectiu final és "garantir la qualitat del servei que es presta a Rodalies" i ha remarcat l'entesa amb el Govern central, del qual ha destacat la voluntat de pacte i la lleialtat institucional.

La consellera ha explicat que l'acord "s'ha treballat, constituït, presentat i escrit amb un respecte escrupolós" als pactes assolits amb els treballadors de Renfe.

Santano ha subratllat que l'acord és "el compliment d'un compromís" i l'ha qualificat, textualment, de fita històrica, que pretén millorar la qualitat del servei de Rodalies.

"Avui no venim a fer un anunci, venim a explicar un acord molt treballat amb la Generalitat i ERC", ha dit, i ha destacat que és un acord molt treballat.

El secretari d'estat ha apuntat que aquest acord demostra que "quan els governs estan alineats i tenen un objectiu comú, la cosa funciona".

CAPITAL SOCIAL I CONSELL

El capital social de la nova societat serà en un 50,1% de Renfe i en un 49,9% de la Generalitat, i malgrat incloure la possibilitat que la Generalitat pugui "instar" a una transmissió d'accions per assumir la propietat completa, no hi ha cap calendari per fer-ho.

D'altra banda, el consell d'administració comptarà amb nou membres, cinc designats per la Generalitat --inclòs el president-- i quatre per Renfe, que inclourà un representant dels sindicats.

Caldrà una majoria consolidada per prendre algunes de les decisions, tot i que el pacte entre socis mostra la voluntat que les grans decisions es prenguin per acord, la qual cosa porta a la necessitat que sempre calgui l'entesa entre les dues parts, i es preveuen mecanismes en cas que no s'aconsegueixi per evitar el bloqueig.

La previsió és que la nova empresa, la seu social de la qual serà a Barcelona, vagi adoptant tots els contractes vinculats a l'operativa ferroviària de les línies traspassades, inclosa la gestió de les estacions.

La societat es crearà dins el grup Renfe per garantir els drets laborals i la mobilitat dels treballadors, i per escurçar els terminis perquè Rodalies de Catalunya obtingui les llicències i permisos com a operador ferroviari.

CRONOLOGIA

Està previst que la setmana vinent, els consells d'administració de Renfe Viatgers i Renfe Operadora iniciïn el procés de creació de la nova societat mercantil, i que al juliol rebi l'autorització del Consell de Ministres i del Consell Executiu.

D'aquesta manera, al setembre començaran els treballs per crear la nova societat perquè al desembre es constitueixi i es designin els membres del consell d'administració.

El gener de l'any vinent començaran les activitats organitzatives, de gestió de llicències i permisos, a més d'identificació i valoració dels recursos per prestar el servei, i durant el 2026, la societat emprendrà les operacions.

NOUS SERVEIS

Un dels compromisos assolits en la creació de la nova societat és el calendari d'implantació de nous serveis de Rodalies que seran competència de la Generalitat.

Tot i que les dates i serveis concrets s'han d'acotar i desenvolupar en el marc de la presa de decisions de la nova societat, està previst que es modifiquin els serveis de Rodalies Sud.

Així mateix, es preveu la reincorporació del servei de la línia RT2 entre Reus (Tarragona) i Vilafranca del Penedès (Barcelona), la prolongació de l'R1 fins a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i la duplicació de trens de l'R8 entre Martorell Centre i Granollers Centre (Barcelona).

També es preveu la prolongació de l'R8 fins a Vilafranca del Penedès i l'entrada en servei de nous serveis regionals al Vallès (Barcelona).