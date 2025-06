Capella (ERC) assegura que el traspàs de Rodalies "no és reversible" i nega que es creï una filial

Afirma que no han volgut "encotillar el ritme del traspàs" amb terminis concrets

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha assegurat que el traspàs de Rodalies "no és reversible" i ha negat que la nova empresa que gestionarà el servei de les línies traspassades a la Generalitat sigui una filial de Renfe.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dijous a la Generalitat, després de l'anunci per part del Govern central i la Generalitat de la constitució de la nova empresa al desembre i l'inici de les operacions durant el 2026.

Capella ha sostingut que la constitució d'aquesta nova empresa suposa un "avenç en autogovern i sobirania, que beneficia els ciutadans", i ha recordat que és fruit de l'acord entre el PSOE i ERC per a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ha detallat que la nova operadora haurà de gestionar més de 270 trens, gairebé 1.600 treballadors i 107 estacions, i ha destacat que la millora del servei és una "garantia d'equitat i de cohesió social".

LA GOVERNANÇA

La portaveu republicana ha destacat que amb la nova empresa "la governança és a Catalunya", i ha afegit que també s'hauran de complir els requisits marcats per la Unió Europea.

Preguntada sobre què ha passat amb l'acord amb el Ministeri de Transports per al traspàs complet de Rodalies en dos anys, Capella ha respost que no han volgut "encotillar el ritme del traspàs", ja que dependrà d'una sèrie de qüestions i requisits que s'hauran d'anar complint, en les seves paraules.

Ha descrit l'empresa mixta com l'eina més eficaç, més ràpida per al traspàs: "En definitiva, dos anys, un any, tres anys... Anirà en funció també que tot vagi alineat", ha subratllat.