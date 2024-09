Junqueras obre la porta a "acollir" persones externes a la seva llista després del congrés d'ERC

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a tornar a dirigir el partit, Oriol Junqueras, ha mostrat aquest dissabte la voluntat d'"acollir" persones externes a la seva candidatura després del congrés d'ERC del 30 de novembre, incloent-hi, textualment, noms procedents d'altres candidatures i d'altres àmbits.

Així s'ha expressat en un acte de la seva candidatura 'Militància Decidim' en el congrés d'ERC, en el qual ha presentat 13 integrants de la seva llista per tornar a dirigir la formació, que estarà integrada per una trentena de persones quan es presenti per complet.

"Atenent al fet que cada dia intentem parlar amb tothom a tot arreu del territori, també intentarem incorporar, incloure, acollir, totes les sensibilitats de tots els territoris", ha expressat, la qual cosa també implica, segons apunta, persones d'altres candidatures que es presenten al congrés.