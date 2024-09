Junqueras proposa l'eurodiputada Diana Riba com a futura presidenta adjunta d'ERC

Presenta els 13 membres de la seva candidatura per conformar la direcció del partit

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha proposat aquest dissabte com a futura presidenta adjunta del partit l'eurodiputada Diana Riba, integrada dins la candidatura del líder republicà per tornar a presidir la formació després del congrés del partit el 30 de novembre.

Ho ha anunciat en un acte de la seva candidatura 'Militància Decidim' en el congrés d'ERC, en el qual ha presentat els 12 integrants que conformaran la permanent de la direcció si la llista guanya el congrés republicà.

Dins de les seves funcions, Riba també estaria a càrrec de les relacions internacionals d'ERC.

La proposta de Junqueras la conformen, a més de la presidència, la secretaria general i la presidència adjunta, set sotssecretaries generals més i una sotssecretaria general adjunta.

Junqueras ha remarcat que la majoria dels membres presentats aquest dissabte no provenen de l'actual direcció d'ERC, i que en l'elecció s'ha prioritzat donar més pes al món "municipalista".

DOS ADJUNTS A LA SECRETARIA GENERAL

Entre els presentats aquest dissabte, juntament amb Riba, hi ha Oriol López --que actualment forma part de la direcció-- com a possible secretari general adjunt, i Arés Tubau --regidora a Rubí (Barcelona)-- com a secretària general adjunta de Feminismes i LGTBI+.

La llista la segueixen Isaac Albert en la sotssecretaria General de Comunicació; Joan Plana en la sotssecretaria d'Estratègia; Norma Pujol en la sotssecretaria general de Política Sectorial; Laura Castel en la sotssecretaria general de Coordinació de Cambres legislatives; i Solés Carabasa com a sotssecretària adjunta del Món Rural.

Finalment, s'integren en la candidatura Santi Valls, com a possible sotssecretari general de Municipalisme; Laura Pelay, en la sotssecretaria general del Món del Treball i Partit Obert; i Pau Morales com a sotssecretari general d'Organització, Lluita Antirrepresiva i Finances.

Als noms presentats aquest dissabte s'hi sumen el mateix Junqueras en la presidència i la candidata a secretària general, Elisenda Alamany, que l'expresident ja va anunciar la setmana passada en la presentació oficial de la seva llista.