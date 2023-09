Junqueras defensa que autodeterminació i democràcia són l'"únic camí" que es planteja ERC

Assegura que l'amnistia "no és i no serà el punt final del procés d'alliberament"

IGUALADA (BARCELONA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que l'autodeterminació i la democràcia són l'"únic camí" que es planteja ERC per al futur de Catalunya.

Ho ha dit aquest dissabte a Igualada (Barcelona) en un acte pel sisè aniversari de l'1-O, en el qual també ha intervingut via vídeo la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i també hi ha assistit la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés.

"Nosaltres ni volem ni podem negar el dret a l'autodeterminació perquè ens és inalienable, perquè ens pertany", ha apuntat Junqueras.

AMNISTIA COM UNA "EINA MÉS"

Ha assegurat que l'amnistia "no és i no serà el punt final del procés d'alliberament" de Catalunya, sinó que és una eina més en el camí per poder decidir democràticament el futur del territori.

Segons ell, l'amnistia és "un pas imprescindible per poder disputar en condicions d'igualtat" amb el Govern central el tram de camí que, al seu parer, encara els queda per assolir en la independència de Catalunya.

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL

Ha afirmat que els fets transcorreguts en l'independentisme català durant els últims anys no formen part d'un camí que es podrien haver estalviat, ja que si avui poden donar l'amnistia "per feta" és perquè prèviament hi ha hagut els indults i la reforma del Codi Penal sobre els delictes de sedició i malversació.

Ha dit que, si l'Estat no reconeix l'autodeterminació de Catalunya, esperen que sí que ho faci la comunitat internacional, ja que "repetidament" els ha demanat que no s'aixequessin de la taula de negociació i que estiguessin disposats a negociar.

"Estem segurs que tenim tantes raons que serem capaços de convèncer majories cada cop més àmplies de la nostra societat i d'aconseguir aquelles complicitats internacionals que ens són imprescindibles", ha conclòs.