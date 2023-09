Junqueras assegura que l'1-O és "la gesta democràtica més rellevant" mai feta contra l'Estat

"Una de les lliçons de l'1-O és que per guanyar hem de ser molts", defensa



IGUALADA (BARCELONA), 30 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'1-O és "la gesta democràtica més rellevant que ningú ha llançat mai contra l'Estat espanyol en dècades i, probablement, en segles".

Ho ha dit aquest dissabte a Igualada (Barcelona) en un acte pel sisè aniversari del referèndum de l'1-O del 2017, que se celebrarà aquest diumenge.

En l'acte, també hi ha intervingut telemàticament la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i hi ha assistit la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés.

Segons Junqueras, l'1-O va ser possible perquè eren molts, ferms i compromesos amb la causa, i ha cridat els independentistes a fer el mateix ara.

"Una de les lliçons de l'1-O és que per guanyar hem de ser molts, que hem d'estar coordinats, que hem de ser ferms en la defensa de les nostres conviccions i dels nostres drets", ha afirmat.

DIU QUE NO HI HA "UNA ALTRA ALTERNATIVA VÀLIDA"

Junqueras ha defensat que no hi ha "una altra alternativa vàlida a intentar i voler ser més per ser més forts democràticament".

Ha assenyalat que són aquí per "defensar el llegat i la presència de l'1-O", i ha assegurat textualment que una república catalana i una Catalunya independent contribuirien a un món més democràtic i millor.