Jaume Giró renuncia a presentar-se a les primàries de Junts per a les generals

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'exconseller Jaume Giró ha renunciat a presentar-se a les primàries de Junts per ser el número 1 per Barcelona en les eleccions generals del 23 de juliol, ha informat a Europa Press en un comunicat.

"Hem decidit no presentar la meva candidatura a unes primàries. Continuaré formant part de l'executiva de Junts, participant en la presa de decisions i amb vocació de servei al país, ara i en el futur", explica.

Ha dit que tenia "meditada aquesta decisió des de feia temps", però comptava amb que les eleccions es convocarien al desembre.

Ha dit que aquests dies ha parlat amb l'expresident Carles Puigdemont i amb el secretari general de Junts, Jordi Turull: "Consideren que obrir ara unes primàries no és el millor ni el més oportú en aquests moments, especialment quan s'està treballant en la constitució dels ajuntaments, d'una banda, i en intentar formar un front unitari de l'independentisme a Madrid, per l'altra".

Giró s'enfrontava a l'actual portaveu del Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras: el termini per presentar candidatures estava obert fins al 4 de juny i la militància havia de votar el dia 9.

La campanya de primàries de Junts estava prevista entre el 5 i el 8 de juny, just abans del ple convocat dijous per al dia 9 de juny per elegir una nova presidència del Parlament.