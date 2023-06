Turull creu que Giró mostra "estima i lleialtat" a Junts en renunciar a les primàries

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat que l'exconseller d'Economia de la Generalitat Jaume Giró "demostra l'estima i la lleialtat pel projecte i pel país" amb la seva renúncia a concórrer a les primàries del partit per liderar la llista per Barcelona en les eleccions generals.

En un tuit d'aquest divendres recollit per Europa Press, Turull ha enaltit Giró com "un gran actiu polític per a Junts i per al país" i ha aplaudit la seva actuació al capdavant de la Conselleria.

L'exconseller ha assegurat que Giró continuarà en l'executiva del partit, "participant en la presa de decisions i amb vocació de servei al país" i ha dit que comptava amb que els comicis es convocarien al desembre, en un comunicat d'aquest divendres.