Illa (PSC) retreu a Junts deixar-se marcar l'agenda per Aliança Catalana com el PP amb Vox

BLANES (GIRONA), 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha retret a Junts deixar-se marcar l'agenda per Aliança Catalana, en al·lusió a les seves reivindicacions sobre immigració: "En el cas d'Espanya, Vox; en el cas de Catalunya, Aliança Catalana".

"Competències, benvingudes siguin, però per fer què? Perquè et marqui l'agenda la ultradreta? No", ha declarat aquest dissabte a Blanes (Girona), i també ha criticat que Junts no concreti per a què servirien aquestes competències.

"Junts està caient en el parany en la qual ha caigut la dreta espanyola, el PP, que és deixar-se marcar l'agenda per la ultradreta", ha advertit.

I ha insistit a donar suport perquè s'assumeixin competències dins la legalitat, però n'ha preguntat l'objectiu: "Per fer què en immigració? El mateix que en educació, que estem a la cua?".

NO MULTAR EMPRESES

També ha retret que Junts plantegi multar les empreses la seu social de les quals no torni a Catalunya.

"Prosperitat, però això no es fa amenaçant les empreses", sinó amb polítiques que les facin sentir segures, ha defensat.