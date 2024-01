Illa acorda amb Aragonès "intensificar les converses" per als pressupostos 2024

Afirma que el Govern central continua treballant pel català a Europa: "No són coses immediates"



BLANES (GIRONA), 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha dit que en les últimes hores s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i han acordat "intensificar les converses" per als pressupostos 2024, inclosa la revisió del compliment dels comptes del 2023.

Ho ha declarat aquest dissabte a Blanes (Girona) al costat de la planta dessalinitzadora d'aigua de Tordera, que ha visitat juntament amb l'alcalde, Jordi Hernández, coincidint amb la sequera.

Illa ha dit que la Generalitat s'ha preparat malament els últims 10 anys per afrontar la sequera i altres assumptes, com les energies renovables, l'educació i les infraestructures.

Però ha assegurat que el PSC vol contribuir a millorar Catalunya i que la setmana vinent hi haurà "una o dues reunions en aquest sentit per part dels diferents equips de cada grup polític" per abordar els comptes.

El dirigent socialista ha reiterat que una de les prioritats del seu partit és complir l'acordat el 2023 (sobretot, acords per afrontar "urgències" com la sequera i generar prosperitat en diverses matèries).

Una altra prioritat és "començar a parlar, no a negociar" dels pressupostos 2024, perquè un 10% del pressupost es dediqui a educació, comprometre's a construir 10.000 habitatges públics i establir prioritats de seguretat.

"Intensificarem converses de cara (als pressupostos) del 2024; no negociacions, sinó converses, perquè volem primer garantir el que vam acordar l'any passat", ha dit.

EL CATALÀ A EUROPA

En ser preguntat sobre l'oficialitat del català al Parlament Europeu, ha dit que el Govern central continua treballant per aconseguir-la: "No s'ha apartat l'oficialitat del català".

"Sempre vam dir que no són coses immediates, que tenen un recorregut, que són complexes, però no hi ha cap canvi de posició", ha afegit.

DANONE

Quant al tancament de la fàbrica de Danone a Parets del Vallès (Barcelona), ha dit que tant ell com el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, han parlat amb l'alcalde, Francesc Juzgado.

Illa ha defensat garantir la reindustrialització si no se'n pot evitar el tancament, i els socialistes preveuen reunir-se amb els treballadors en els pròxims dies.