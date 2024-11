MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i exministre de Sanitat, Salvador Illa, ha negat la seva presumpta vinculació amb un possible sopar amb la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, tal com va declarar davant el jutge el presumpte facilitador de la trama Koldo, Víctor de Aldama, i ha dit que veu el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, amb "govern per a estona" malgrat el "soroll" d'aquests dies.

En la roda de premsa posterior a la trobada bilateral que ha mantingut amb Sánchez, Illa ha estat preguntat per la declaració dijous de Víctor de Aldama davant el jutge, que va revelar, entre altres coses, que s'anava a preparar un sopar de rebuda a Delcy Rodríguez en el qual ell també estava convidat.

"No", ha proclamat Illa preguntat si en tenia constància o si en algun moment se li va dir que estava convidat a aquesta trobada.

En qualsevol cas, el president català ha dit que ha vist "molt bé" Pedro Sánchez, cosa que, a parer seu, suposa que queda "govern per a estona" ja que encara "queda molta feina per fer en un context complex".

"Malgrat el soroll, cada dia un nou assumpte, soroll, soroll, he vist un govern per a estona. He vist el president, a més, molt centrat en els assumptes que crec que importen als ciutadans", ha sentenciat Illa sobre aquesta qüestió.