Illa constata amb Sánchez els avenços sobre el contingent català i insisteix que "beneficia" la resta d'Espanya

Confirma que anirà a la Conferència de Presidents de Santander i reivindica la "normalitat institucional"

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat de la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que tots dos dirigents han constatat que s'està "treballant adequadament" entre els dos governs per implementar la proposta de finançament singular per a Catalunya acordada entre el PSC i ERC, i ha insistit que aquest contingent "no va contra ningú", sinó que també "beneficia" la resta d'Espanya.

Així s'ha expressat Salvador Illa en la roda de premsa posterior a la trobada bilateral que ha mantingut aquest divendres amb Sánchez al palau de La Moncloa, en la qual, segons ha desvelat, han parlat "molt breument" sobre el finançament singular per a Catalunya "perquè és una cosa que està acordada".

No obstant això, Illa ha dit que tots dos han constatat els treballs entre la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya amb el calendari previst per implementar l'acord subscrit amb ERC.

"NO VA CONTRA NINGÚ"

Davant les queixes que ha suscitat aquest finançament singular en altres presidents autonòmics i diferents federacions del PSOE, Illa ha defensat que aquest acord amb ERC "no va contra ningú" perquè, segons ha dit, "respecta els principis de solidaritat" i creu que serà "beneficiós no només per a Catalunya, sinó per al conjunt d'Espanya".

"He sentit tot el que s'ha dit, però no he entrat en polèmiques, i ni ho faré, en polèmiques estèrils, ni contribuir a fer soroll, sinó que m'he centrat, ens hem centrat a treballar per donar compliment a l'acord, que estic segur que, insisteixo, serà beneficiós per a tothom", ha proclamat sobre aquest tema Salvador Illa.

En qualsevol cas, Illa ha recalcat que no s'ha abordat aquesta qüestió en nivells específics, tot i que ha destacat les seves paraules anteriors que caldria incrementar per quatre els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per començar a recaptar tots els impostos.

"Veurem exactament en quina mesura i per quin procediment, sempre respectant els drets laborals de tothom i les preferències de tothom", ha postil·lat Illa, que ha incidit que el seu "compromís" és complir "l'acord íntegre" amb ERC.

ANIRÀ A LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

Illa ha començat la intervenció en aquesta roda de premsa destacant la "normalitat institucional" que un president català torni al palau de La Moncloa per reunir-se amb el cap de l'executiu i agraint a Sánchez que hagi convocat tots els mandataris autonòmics en aquesta ronda.

En aquest context, Illa ha confirmat que anirà a la Conferència de Presidents del pròxim 13 de desembre a Santander per abordar assumptes com el finançament autonòmic, la sanitat, l'habitatge i la migració.

"Des de Catalunya proposem un vel a favor de la prosperitat compartida per a tot Espanya i per a totes les comunitats davant el model que altres defensen de prosperitat excloent. Crec fermament que quan Catalunya millora, Espanya millora. Som part d'aquest gran projecte col·lectiu i ens volem implicar activament des del nostre àmbit de responsabilitats en la construcció del país plural i divers que és Espanya", ha sostingut Illa.