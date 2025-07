Illa es mostra optimista amb l'evolució de l'incendi de Paüls però demana prudència

Adverteix que el vent de marinada pot posar en perill el flanc esquerre

TORTOSA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat optimisme per la bona evolució de l'incendi de Paüls (Tarragona), especialment amb la feina dels Bombers de la Generalitat per evitar que "salti" el riu Ebre i arribi a la serra de Cardó, però ha demanat prudència davant un possible canvi de direcció del vent.

En unes declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat a Tortosa (Tarragona), Illa ha dit que aquesta possibilitat encara no es pot descartar de manera definitiva, i també ha advertit que la previsió és que el vent de mistral passi a ser de marinada, la qual cosa podria posar en perill el flanc esquerre, que afectaria la zona del parc nacional dels Ports.

"La confiança és alta i màxima cap als nostres efectius", ha dit Illa en referència als 400 bombers que treballen a la zona, i que també compten amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències.

El president ha fixat la prioritat dels cossos d'emergències a estabilitzar els focus de l'incendi --que ja ha cremat unes 3.317 hectàrees-- i ha recordat que "els focs d'ara no són els mateixos d'abans", ja que evolucionen molt ràpid en condicions meteorològiques més adverses i difícils, segons ell.

DANYS PERSONALS

Illa ha negat que hi hagi danys personals, per la qual cosa ha instat els ciutadans dels municipis confinats a seguir les directrius de Protecció Civil i evitar desplaçaments innecessaris, ja que en cas de canvi de direcció del vent, el conjunt del foc podria canviar.

Concretament, el confinament està actiu a Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes, Tortosa (Bítem, Jesús i els Reguers), a banda de la limitació de mobilitat al Pinell de Brai i Prat de Comte, i en total afecta unes 18.000 persones.

Quant als danys materials, Illa ha dit que caldrà estudiar les afectacions en edificacions --ara per ara poques, segons ell-- i també les causes de l'incendi, una tasques que duran a terme els Agents Rurals quan la situació estigui controlada.