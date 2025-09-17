Illa lamenta que "tot el que ve de Catalunya" sigui vist "amb recel": "No demano cap privilegi"

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat que "tot el que ve" de Catalunya sigui vist "per part d'alguns amb recel" i que d'entrada es rebutgi les propostes de la seva comunitat, com la cessió per part del Govern central de la recaptació del 100% de l'IRPF.
"De les coses que més em dolen personalment és que tot el que ve de Catalunya per part d'alguns és vist amb recel. 'Compte, compte, compte'. Després molts s'acaben apuntant al que ve de Catalunya", ha dit en una entrevista a 'Más de Uno' d'Onda Cero recollida per Europa Press.
Illa ha defensat així un finançament singular per a Catalunya en esgrimir que la Generalitat pot reclamar que "almenys" les propostes que fa i els acords que aconsegueix "siguin jutjats pel seu contingut i no d'entrada, fins i tot moltes vegades sense conèixer el text".
A més a més, ha assegurat que no demana "res exclusiu" ni "cap privilegi per a Catalunya", però sí que constata i reclama que "la voluntat d'autogovern que té Catalunya es pot desenvolupar".
NO HI HA DISCREPÀNCIES AMB MONTERO
Illa ha posat de manifest que encara no ha sentit dir a cap altre dirigent autonòmic que "no cal millorar el finançament autonòmic", i que per ara Catalunya ha posat "una proposta damunt la taula" de la qual s'han acordat "les línies mestres", incloent la gestió del 100% de l'IRPF.
No obstant això, ha admès les dificultats per dur a terme aquesta mesura, que "a més transcendeix les línies ideològiques de les diferents formacions polítiques". En aquest sentit, ha donat les gràcies a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, perquè està ajudant "molt" perquè sigui realitat.
"I l'hi agraeixo en públic. Ja ho he fet en privat diverses vegades", ha afegit el president català, després de descartar que "en absolut" hi ha "discrepàncies" amb la número dos del Govern central, de qui ha dit que és "una gran política, una persona molt treballadora i molt competent", a més d'"un actiu" per canalitzar la reforma del finançament.