Illa desitja "tota la sort del món" a Pere Aragonès després de renunciar al sou d'expresident

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat al seu predecessor Pere Aragonès el seu més "absolut" reconeixement per haver servit Catalunya i li ha desitjat "sort" l'endemà que renunciés al sou d'expresident per treballar en la seva empresa familiar.
"Li vull expressar un cop més el meu reconeixement per haver servit Catalunya, ha pres un rumb professional i li vull desitjar des dels micròfons tota la sort del món", ha afirmat el president socialista en una entrevista a 'Más de uno' d'Onda Cero recollida per Europa Press.
Aragonès va anunciar dimarts que renunciava al sou que la llei preveu per als expresidents de la Generalitat durant els 4 primers anys després de concloure el mandat per iniciar "una nova etapa al capdavant de l'empresa familiar".
"De la política institucional, se n'ha de poder i voler sortir. Ho he defensat sempre. És fonamental saber tancar bé les etapes per continuar sent útil: ni aferrar-se als càrrecs, ni convertir-los merament en un mitjà de subsistència ni tampoc acabar reduït a una figura de vitrina", va dir en un comunicat.
L'expresident --que va deixar el càrrec fa 13 mesos--, ha assegurat que en el seu primer any fora de la Generalitat s'ha dedicat "a ordenar el llegat del govern republicà i a organitzar projectes i prioritats per continuar fent servei a la ciutadania".