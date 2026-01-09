Illa i Junqueras es reuneixen a la Generalitat després de l'acord del Govern central i ERC sobre finançament

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'han reunit aquest divendres a les 9 hores al Palau de la Generalitat per abordar l'acord per a una nou model de finançament assolit entre el Govern central i els republicans.
Aquesta trobada arriba després que Junqueras es reunís dijous a Madrid amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per tancar l'acord, després de la trobada va anunciar que Catalunya comptarà amb 4.700 milions d'euros més en el seu finançament i es respectarà l'ordinalitat, per la qual cosa serà la tercera comunitat a aportar i la tercera a rebre.
Està previst que a les 10 hores comparegui a Madrid la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per presentar la proposta de nou model de finançament autonòmic, que haurà de ser ratificada al Congrés.
Aquest nou finançament no compta, ara com ara, amb prou suports per tirar endavant a la cambra baixa, ja que Junts s'ha oposat a donar-hi suport malgrat no conèixer-ne encara el contingut, i encara no s'han pronunciat diversos dels grups que formen part del bloc d'investidura i el vot dels quals serà necessari per aprovar-ho.
Salvador Illa també es reunirà aquest divendres amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, al matí, i amb agents econòmics i socials, a la tarda, per abordar aquest nou acord, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la d'Economia, Alícia Romero, celebraran una trobada amb els grups parlamentaris.