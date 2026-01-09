Illa i Albiach (Comuns) es reuneixen a la Generalitat després de l'acord sobre finançament

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'han reunit aquest divendres cap a les 9.45 hores al Palau de la Generalitat per abordar el nou model de finançament autonòmic, després de l'acord entre el Govern central i ERC.
Aquesta trobada arriba després que dijous el líder d'ERC, Oriol Junqueras, es reunís a Madrid amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per tancar l'acord, després de la trobada va anunciar que Catalunya comptarà amb 4.700 milions d'euros més en el finançament i es respectarà l'ordinalitat, per la qual cosa serà la tercera comunitat a aportar i la tercera a rebre.
Junqueras, just abans que Albiach, també s'ha reunit aquest divendres amb Illa a la Generalitat per abordar l'assumpte, mentre que aquest matí compareix a Madrid la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per presentar la proposta de nou model de finançament autonòmic, que haurà de ser ratificada al Congrés.
Aquest nou finançament no compta, ara com ara, amb prou suports per tirar endavant a la cambra baixa, ja que Junts s'ha oposat a donar-hi suport malgrat no conèixer-ne encara el contingut, i encara no s'han pronunciat diversos dels grups que formen part del bloc d'investidura i el vot dels quals serà necessari per aprovar-ho.
Illa també es reunirà aquest divendres amb agents econòmics i socials per explicar l'acord, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la d'Economia, Alícia Romero, celebraran una trobada amb els grups parlamentaris.