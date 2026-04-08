Illa insisteix a densificar les ciutats catalanes i defensa construir tant habitatge "com càpiga"

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que cal densificar les ciutats catalanes com a solució per abordar la crisi de l'habitatge i ha defensat construir-ne "tant com càpiga".
En la seva intervenció aquest dimecres en el Fòrum Municipalisme organitzat per Prensa Ibérica i 'El Periódico de Catalunya', Illa ha apostat per intensificar la construcció d'habitatges i densificar Catalunya si realment es vol "afrontar una emergència de país".
També ha demanat coratge als alcaldes en aquest àmbit i ha assegurat que els que apostin per l'habitatge no estaran sols: "Tindran el Govern de Catalunya al costat, políticament, jurídicament i econòmicament", ha afegit.
Ha assenyalat que cap ajuntament podrà resoldre en solitari el problema de l'habitatge, per la qual cosa ha instat a treballar conjuntament: "Mà estesa per activar i no per frenar. Mà estesa per planificar, per optimitzar i per aconseguir guanyar habitatge amb sensatesa, de manera sostenible".
El president de la Generalitat ha assegurat que la prioritat del Govern és la necessitat de les persones que no compten amb una oferta accessible d'habitatge, i també ha defensat l'aplicació de la llei a tothom: "Mà estesa per protegir els veïns, no per especular".
EL GOVERN I ELS AJUNTAMENTS
Illa també ha assegurat que la Generalitat ha tornat a ser present a Europa, però també als ajuntaments, una cosa que ha lamentat que "en algunes etapes del passat no sempre ha estat així", i ha sostingut que el seu govern és el que està posant més recursos a disposició dels municipis.
A més a més, el president català ha reivindicat la seguretat pública com una política progressista i social, i ha afirmat que, des que ell és president, "Catalunya és més segura, hi ha menys delictes i hi ha més eficàcia policial".
En matèria educativa, també ha cridat a la col·laboració amb els ajuntaments per reformar les escoles catalanes, ja que assegura que s'han trobat un parc de centres educatius "molt envellit, fruit d'anys de desinversió", i ha apostat per revertir aquesta situació i també posar fi a les instal·lacions provisionals amb mòduls prefabricats i climatitzar escoles.