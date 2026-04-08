Illa qualifica d'insuportables les amenaces de Trump i celebra l'alto el foc: "És un pas endavant"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d'insuportables les amenaces del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, de destruir tota una civilització en la guerra a l'Iran, i ha celebrat l'alto el foc acordat aquest dimecres: "És un pas endavant".
En la seva intervenció aquest dimecres en el Fòrum Municipalisme de Prensa Ibérica i 'El Periódico de Catalunya', Illa ha lamentat que la normalitat estigui "sotmesa a amenaces expressades amb tanta frivolitat i contundència", i ha criticat el llenguatge i l'actitud de Trump.
Ha apostat per "redoblar els esforços per recuperar el seny en tots els àmbits, però especialment en les relacions internacionals" i posar fi a la política que el més fort fa el que vol.
El president català ha cridat a tornar "als àmbits multilaterals, amb les normes acordades" en relacions internacionals, i ha assegurat que l'alto el foc és una treva per poder resoldre diferències de manera enraonada, entenimentada i amb seny.
"Nosaltres estem pel 'sí' a la pau, que no és una utopia impossible, que ens hem de proposar treballar per aconseguir un món regit per la pau", ha subratllat Illa.