Illa: el Govern serà estable i governarà malgrat el "principi de realisme" d'estar en minoria

Demana que ningú no doni "lliçons de solidaritat" en finançament ni immigració a Catalunya

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que el govern que ell encapçala serà estable, prendrà decisions i governarà malgrat el "principi de realisme" que el seu executiu estigui en minoria, perquè --textualment-- ja hi ha hagut massa paràlisi.

"Principi de realisme. Govern en minoria, que ha d'honorar els compromisos d'investidura, però un govern. Ho dic perquè també de vegades la gent creu que un, quan està governant en minoria, ha de demanar permís per veure a quina hora entra al despatx. No. El Govern governarà", ha dit durant la inauguració de les I Jornades Directives de la Generalitat 2024, a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ha afirmat que el seu, tot i que no tingui majoria al Parlament, serà estable i ha demanat mirada llarga i capacitat de fer reformes: "Hi haurà estabilitat en aquesta legislatura. Tindrem escenaris més o menys còmodes, però hi haurà estabilitat. No és un govern que busqui inestabilitat. Per tant, mirada llarga", ha sostingut.

També ha explicat que els acords d'investidura subscrits amb ERC i els Comuns han estat incorporats al Pla de Govern i que són dos compromisos "extensos, que tothom coneix, i que posen l'èmfasi en la millora dels serveis públics, amb tot el que això suposa, i en el finançament singular", per la qual cosa ha dit que serà la seva obsessió durant la legislatura.

Durant les jornades ha donat a conèixer les línies mestres del Pla de Govern que aprovarà dilluns el Consell Executiu i l'estratègia per a la reforma de l'administració de la Generalitat, davant els prop de 400 alts càrrecs de la Generalitat convocats, entre secretaris generals i directors generals dels departaments, a més de directius d'empreses públiques.

GIRA PER ESPANYA

Illa ha explicat que durant l'any vinent farà una gira per Espanya per "sentir què diuen els diferents territoris d'Espanya" i que anirà a explicar-se i a defensar, com tothom, els interessos del seu territori, com ha dit que va fer en la Conferència de Presidents de la setmana passada a Santander, alhora que ha demanat que ningú no doni lliçons de solidaritat a Catalunya.

"A Catalunya ningú no li dona lliçons de solidaritat, en cap matèria. Per exemple, en matèria d'immigració. Acollim un bon nombre de persones immigrades, perquè són persones, començant per aquí. Però tampoc en matèria econòmica, ni en matèria de finançament", ha sostingut.

També ha dit que Catalunya necessita una relació fluïda amb el Govern d'Espanya i defensar el model que desitja la majoria de catalans, que és una "Espanya plural, diversa, i un estat compost", i ha defensat ser presents a Europa perquè, en els seus primers viatges els han rebut amb els braços oberts perquè, en les seves paraules, s'havia trobat a faltar Catalunya.

PRENDRE DECISIONS

Illa ha defensat no fer canvis en l'administració en allò que funciona, però valentia per prendre decisions tot i que, segons ha dit, no sempre encertaran: "Si fos així, hauríem fet quelcom inèdit en la història de la humanitat. Mai ningú encerta el 100% de les seves decisions. Es tracta d'encertar-ne un percentatge alt", ha afirmat.

Ha admès que la seva agenda de reformes no tindrà resultats immediats, i ha demanat tenir mirada llarga a l'hora d'impulsar reformes: "No es poden fer les coses que pretenem fer en un mes, tampoc en un any. Per tant, jo també demano al conjunt de l'organització, als partits polítics, al Govern, que tingui mirada llarga".

Ha volgut explicitar una defensa del servei públic i de la política perquè sense ells "les coses no és que no vagin bé, és que van malament", i ha defensat tenir un plantejament clar de les coses davant la confrontació perquè, en les seves paraules, només aquell que no té un plantejament clar, no té ganes d'asseure's i contrastar.

FORMATS SEMBLANTS

Illa ha expressat el desig de fer amb regularitat aquestes jornades amb directius de la Generalitat i que organitzaran més formats semblats per "tenir un diàleg i un intercanvi d'impressions" amb els directius públics.

Ha obert la jornada després d'Illa el president del Comitè d'Experts de la Reforma de l'Administració (Cetra), el catedràtic de Ciència Política, Carles Ramió, que ha celebrat el fet "inèdit" que la Generalitat aculli aquestes jornades de directius per primera vegada.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; el secretari general d'Economia i Finances, Juli Fernández; la secretària general de Presidència, Eva Giménez, i el secretari del Govern, Javier Villamayor, també prendran la paraula durant les jornades, que se celebren a porta tancada.