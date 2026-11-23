MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat preveure un escenari en què el president del Govern central, Pedro Sánchez, abandoni el lideratge del PSOE després de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre i ha reivindicat el cap de l'executiu com "el millor actiu" que té el partit.
"El millor actiu que té el Partit Socialista, sens dubte, és Pedro Sánchez", ha afirmat aquest dilluns durant 'Los Desayunos del Ateneo', en què ha definit el president espanyol com un líder "refermat en l'escena internacional" que ha parlat "amb decència, amb claredat i amb valentia" i compta amb un "full de serveis" que li atorga una credibilitat "molt important".
Illa ha fet aquestes declaracions preguntat per qui podria agafar les regnes del PSOE si Sánchez decidís fer "un pas al costat" en cas que el PP i Vox sumessin una majoria suficient per governar. "No estic en aquest escenari", ha respost, abans d'insistir que l'objectiu dels socialistes és guanyar les eleccions i continuar al capdavant de l'executiu.
Segons el seu parer, Sánchez ha demostrat tenir el "coratge" de defensar els interessos dels ciutadans, els treballadors i les classes mitjanes, a més de l'estat del benestar, les pensions públiques, la sanitat i l'accés a l'habitatge.
CRIDA A MOBILITZAR EL VOT
En aquesta línia, ha situat l'abstenció com "el principal adversari" electoral del PSOE en la recta final de la campanya i ha demanat als ciutadans que vagin a les urnes aquest diumenge per evitar un "retrocés" en drets i polítiques públiques.
"El que cal fer a sis dies de guanyar les eleccions és mobilitzar, mobilitzar, mobilitzar i mobilitzar", ha afirmat, abans d'advertir que l'abstenció no és "mai" neutral i juga a favor dels qui volen "involucionar", "retrocedir" i "retallar drets".
En aquest context, ha apel·lat directament al vot útil i ha demanat als electors progressistes que concentrin el seu suport en les candidatures liderades per Pedro Sánchez.
Tot i que ha assegurat que respecta la resta de formacions progressistes, ha considerat que, en una cita electoral que ha qualificat de "molt transcendental", els ciutadans han de votar directament qui pot garantir tant la victòria com una majoria suficient per governar.
"La millor manera de garantir que es guanya i es governa és anar directes a qui ho pot garantir, que són les candidatures liderades per Pedro Sánchez", ha assenyalat.
EL DEBAT A QUATRE
Preguntat pel debat electoral a quatre que afrontarà Sánchez aquest dijous, Illa ha considerat que el president ha de mantenir la mateixa estratègia que ha seguit fins ara i ha valorat la seva intervenció en el cara a cara amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"Ha de ser ell mateix", ha afirmat, alhora que ha assegurat que veu el cap de l'executiu amb "molta convicció, educació i respecte" en aquesta recta final de campanya.