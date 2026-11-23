MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret al líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, que prometi derogar la llei d'amnistia si arriba a la Moncloa i ha assegurat que les seves declaracions demostren que no entén la realitat catalana.
"No es pot ser president d'Espanya si no entens Catalunya i cada cop que parla demostra que no l'entén. No entén Catalunya i, per punt, no entén Espanya", ha afirmat aquest dilluns el president català durant 'Els Esmorzars de l'Ateneu'.
Illa s'ha pronunciat després que Feijóo hagi reiterat que derogarà la llei d'amnistia si governa, tot i que els seus efectes no es puguin revertir, en considerar que es tracta d'un compromís polític" que està disposat a complir.
"Derogaré la llei d'amnistia? Sí, perquè és un compromís polític i els compromisos polítics es compleixen. Jo entenc que a l'Espanya de Sánchez el compromís polític és allò que es diu i justament no faràs", ha declarat el líder del PP en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press.