Illa descarta aprovar els comptes abans del 2025: "M'importa més tenir un bon pressupost"

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2025 abans que acabi l'any pels processos congressuals d'ERC i els Comuns: "M'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no tenir-lo l'1 de gener".

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dilluns, quan fa 100 dies que presideix la Generalitat, en la qual també ha assegurat que el Govern farà tot el que pugui per aprovar els comptes.

"Tal com estan les coses, el que puc garantir és que jo mateix, com a president de la Generalitat, i el meu govern farem tot el que estigui a la nostra mà i tindrem la millor de les actituds per tirar això endavant", ha defensat Illa.

En preguntar-li per ERC, ha entès la seva situació i ha assenyalat que després de celebrar el seu congrés el pròxim 30 de novembre continuaran amb la negociació: "És difícil, però passaria el mateix si jo estigués en la seva situació. Entenc que han de fer aquest procés, i aleshores continuarem treballant i veient què es pot fer".

Finalment, ha augurat que els pressupostos tiraran endavant tot i que això no depengui únicament del PSC, ja que són la principal "eina de compliment" dels acords subscrits amb ERC i els Comuns per a la seva investidura com a president de la Generalitat.