Illa avisa que hi ha càmpings en zones inundables que preocupen el Govern

No descarta prendre alguna "decisió dràstica" en aquest aspecte

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que hi ha càmpings que preocupen el Govern en trobar-se en zones inundables, i no ha descartat prendre alguna "decisió dràstica" en aquest aspecte.

"Ja s'hi estava treballant, no ho ha iniciat el meu govern, però s'han de prendre solucions, determinacions o decisions, jo el que dic és que les prendrem", ha indicat en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Radio recollida per Europa Press, quan fa 100 dies que està al capdavant de l'executiu català.

Ha relatat que la Generalitat té un registre de les zones inundables, una eina que preveuen fer servir per prendre decisions "des d'un punt de vista administratiu i jurídic".

MAZÓN

En preguntar-li per la gestió de la dana a la Comunitat Valenciana per part del president valencià, Carlos Mazón, ha demanat no buscar culpables: "Justament pel que em va tocar viure com a ministre de Sanitat --durant la pandèmia-- el que penso que s'ha de fer en aquest moment precís en el qual estem, és ajudar-nos i no culpar-nos".

Ha afegit que veu amb preocupació que els últims dies alguns dirigents polítics s'hagin expressat en aquest sentit, i ha considerat que en aquests moments no s'ha de demanar responsabilitats: "En aquest moment, no".

"En aquest moment el que cal fer és ajudar i estar centrats a recuperar totes les persones desaparegudes, identificar els cossos, restablir els serveis públics. Això és el que ha de fer un dirigent polític", ha opinat Illa, que creu que ja hi haurà temps per analitzar i valorar les actuacions de la Generalitat Valenciana sobre aquest assumpte.