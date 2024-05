Illa demana votar directament pel PSC i no pel bloqueig: "No vull cap carambola"

A Feijóo: "Va molt malament" si aconsella a Fernández que faci oposició com la fa ell a Madrid

GIRONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que tot el que no sigui un vot directe a la candidatura del PSC significa votar pel bloqueig i pel que ve a ser el mateix: "No vull cap carambola. És molt seriós el que ens juguem el 12 de maig".

Ho ha dit en un míting a Girona amb l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero i la candidata per Girona, Sílvia Paneque, en al·ludir a un joc de petanca que li han regalat els periodistes que segueixen la seva campanya pel seu aniversari, amb logos dels partits a les boles i la paraula 'Govern' en la bola petita: "No jugo a cap carambola, jugo a obtenir la confiança dels ciutadans".

En aquest sentit, ha erigit el PSC com la formació que representa els criteris de credibilitat, estabilitat i efectivitat, en contrast amb els governs de la Generalitat d'ERC i de Junts que "després de deu anys de no haver fet res, ara proposen coses que diuen que faran en dos mesos".

Així, entre altres qüestions, ha apostat per "assegurar que el català recuperi l'ús social que ha perdut governant Junts i ERC i no governant els socialistes".

Segons Illa, el 12M són unes eleccions de transcendència perquè "marquen una inflexió i poden significar un canvi de rasant a Catalunya i a Espanya".

"Jo no demano el vot per retrocedir, demano el vot per avançar, per mirar endavant", ha conclòs.

CRÍTICA A FEIJÓO

Illa també s'ha adreçat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquests dies participa en la campanya del candidat Alejandro Fernández: "Si ve a Catalunya a practicar o aconsellar als seus que practiquin la mateixa oposició que fa ell a Madrid, va molt malament".

"L'hi dic amb tot el respecte i amb la millor de les intencions: aquest no és el camí. Ni aquí ni allà. Però compte: aquí molt menys", l'ha avisat.

El líder del PSC també ha advertit que, després de llegir cada dia a la premsa comentaris cap a ell dels diferents candidats, no entrarà "en cap deriva de provocació".