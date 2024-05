Zapatero: a Espanya "hi ha lloc pel reconeixement nacional" del que representa Catalunya

Aposta per una Catalunya "que es reconcilia, que perdona, que es fa perdonar"



L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmat que "a l'Estat democràtic d'aquesta Espanya hi ha lloc pel reconeixement nacional de tot el que representa Catalunya i de la seva aspiració a l'autogovern".

Així ho ha dit en un míting del PSC, el tercer en el qual participa aquesta campanya, a l'Auditori del Palau de Congressos de Girona al costat del candidat al 12M, Salvador Illa, i la cap de llista per Girona, Sílvia Paneque, davant d'unes 500 persones.

Zapatero ha assegurat que escolta, respecta i entén els que "tenen aquests vincles tan trencats amb el que significa la idea d'Espanya" a Catalunya, per trobar el camí comú cap endavant, ha dit.

Així, ha expressat el seu convenciment en favor d'una Catalunya diversa, digna, moderna i "que es reconcilia, que perdona, que es fa perdonar".

"La millor versió és la que conviu amb més èmfasi, la que es reconcilia, la que integra, la que cohesiona. Catalunya també ha de donar un exemple i una lliçó per integrar tothom", i ha afegit que no hi ha res pitjor en la història que la xenofòbia i el racisme.

"LA NOSTRA DRETA ES DRETANITZA"

L'expresident ha qualificat de lamentable la resposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'alerta de l'ONU sobre les 'lleis de la concòrdia', i ha ironitzat: "La nostra dreta es dretanitza i ara les Nacions Unides ja són un fòrum comunista i els drets humans un invent de l'esquerra".

Ha afirmat que aquestes 'lleis de la concòrdia' "són incompatibles amb els drets humans" i amb el pronunciament de l'ONU que, ha dit textualment, demana reparació i justícia.

També en aquest sentit, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "passarà a la història pel Govern central que va erradicar i va eliminar les fosses comunes, les fosses de la vergonya".

"Em resulta increïble que els sectors conservadors de la dreta d'aquest país no tinguin la mínima sensibilitat, la mínima humanitat, no vulguin una democràcia en la qual ningú se senti oblidat, marginat, humiliat", ha afegit.

PODER JUDICIAL

D'altra banda, Zapatero ha criticat que no s'hagi renovat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha preguntat: "Us imagineu que Pedro Sánchez hagués estat bloquejant cinc anys la renovació del CGPJ amb un govern del PP? Us imagineu què dirien?".

"Però com poden parlar d'independència del Poder Judicial si es va haver de trencar l'acord per la vergonya d'aquell missatge en què la dreta deia 'controlem el Poder Judicial, controlem la sala segona'?", ha apuntat.

Finalment, ha instat a respectar el pluralisme i l'objectivitat perquè, al seu parer, "qui de debò està atacant el nostre sistema institucional democràtic és qui bloqueja el CGPJ".