Illa demana responsabilitat als partits i que avalin "el millor finançament per a Catalunya"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat aquest divendres a la responsabilitat de totes les forces polítiques perquè la proposta de nou model de finançament autonòmic superi els tràmits legals pertinents, en les seves paraules, i ha afegit: "Hem acordat el millor finançament per a Catalunya".
Ho ha dit en una declaració institucional al Palau de la Generalitat, en català i en castellà, després de la presentació aquest divendres per part del Govern central de la proposta de nou model de finançament autonòmic, que si s'aprova respectarà per a Catalunya el principi d'ordinalitat i aportarà anualment a la Generalitat uns 4.700 milions d'euros més al model actual.
Ha sostingut textualment que el model serà més just, transparent i eficient, que permetrà un "salt qualitatiu i quantitatiu en l'autogovern" de Catalunya perquè obtindrà recursos atenent la seva singularitat política, nacional i cultural.
A més a més, ha dit que "per compromís, per convicció i pels vincles" que la uneixen a la resta de comunitats d'Espanya, Catalunya serà solidària d'acord amb la seva capacitat i que no reclama cap privilegi.
PETICIÓ ALS PARTITS
Illa s'ha mostrat confiat en la responsabilitat de "totes les forces polítiques perquè el nou model superi els tràmits legals pertinents" i ha apel·lat els partits a que se situïn al costat de la política útil i les solucions, i no de la política del bloqueig i els problemes.
"És el moment de ser responsables de les nostres decisions, d'exercir les competències que avui corresponen a cadascú amb lleialtat i amb un objectiu comú, fer avançar i enfortir la Catalunya i l'Espanya plural de la qual tots formem part", ha afirmat.
"Estic convençut que ho farem", ha afegit, després de sostenir que d'aquesta manera es donarà resposta a la voluntat majoritària de la societat, en un moment que ha qualificat d'oportunitat única i punt d'inflexió.
"CAP PRIVILEGI"
Illa ha volgut repetir i fer part del discurs en castellà per adreçar-se als ciutadans de la resta d'Espanya garantint que Catalunya "ha estat, és, i continuarà sent solidària amb Espanya, amb les altres comunitats autònomes i amb els conciutadans espanyols".
"Per compromís, per convicció, pels vincles que ens uneixen i pels valors en els quals creiem i ens defineixen, Catalunya serà solidària, d'acord amb la seva capacitat", ha proclamat el president.
Ha defensat que al llarg de la història Catalunya ha "impulsat, liderat i participat en els grans avenços" d'Espanya i en la seva modernització, prosperitat, democratització i cohesió, i que aquest nou model manté aquests principis perquè és bo per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya.
Per això, ha dit que la proposta catalana ha estat guiada per la convicció d'implicar-se "a fons per contribuir en la prosperitat d'una Espanya plural i solidària", i davant el consens, a parer seu transversal i compartit per tothom, que el model estava caducat i s'havia de canviar.
"El nou model de finançament és més just perquè redueix significativament les diferències entre comunitats autònomes", ha assegurat, i ha dit que Catalunya no demana amb això cap privilegi, sinó que aporti propostes i reformes en benefici de tothom.
MILLORA DE L'AUTOGOVERN
Segons Illa, l'acord respon al finançament que els catalans mereixen i està a l'alçada del seu pes històric, polític i cultural, donant resposta a la riquesa, prosperitat i solidaritat que genera i a l'esforç i contribució que han aportat al progrés comú "al llarg de la història".
Ha dit que la proposta l'ha impulsat Catalunya "en un exercici de compromís i de responsabilitat", i que amb això es dona compliment a la paraula donada i s'honoren els acords compromesos, en referència al pacte amb ERC per a la seva investidura com a president.
Després de fer referència a Josep Tarradellas, primer president després de la recuperació democràtica, ha dit que el Govern actual recull "el testimoni de l'esforç col·lectiu" que han fet altres executius catalans per avançar en l'autogovern.
"Amb el nou model de finançament, Catalunya disposa dels recursos per desplegar amb garanties el nostre autogovern, la nostra capacitat normativa, les nostres inversions i els millors serveis públics", ha argumentat.
S'ha compromès a que els 4.700 milions d'euros addicionals que rebria Catalunya en el primer any d'aplicació del model es dedicaran "a millorar els serveis públics i a les inversions que Catalunya necessita".