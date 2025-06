Illa demana expressar les discrepàncies amb sentit comú i apel·la al seny en la Conferència de Presidents

Creu que l'ús de les llengües oficials és una manera d'"entendre Espanya" i celebra la proposta en habitatge

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat que els diferents punts de vista que es puguin manifestar durant la XXVIII Conferència de Presidents autonòmics que se celebra aquest divendres al Palau de Pedralbes de Barcelona, es traslladin amb sentit comú, i ha apel·lat al seny com la manera de traslladar les discrepàncies que hi pugui haver.

"Espanya és un país plural, afortunadament, i el nostre sistema polític permet que s'expressi aquesta pluralitat. Però expressem-la amb seny. Discrepem amb seny. Fins i tot discutim amb seny, però sempre amb una voluntat constructiva, amb voluntat d'arribar a acords", ha dit durant la declaració institucional d'obertura, que ha pronunciat principalment en català, i també en castellà.

Illa ha considerat que la possibilitat de poder fer servir el català, el basc i el gallec en el fòrum és una manera d'"entendre Espanya", i ha celebrat que un dels principals temes de la reunió sigui l'habitatge perquè és, en les seves paraules, una de les qüestions que més afecten la prosperitat compartida.

VOLUNTAT CONSTRUCTIVA

L'apel·lació al sentit comú, segons Illa, és especialment adequada en la jornada d'aquest divendres: "A Catalunya tenim una paraula que em sembla que és adequada. Sempre ho és, però avui, especialment, que és la paraula seny. Seny. És de difícil traducció. Es podria traduir com sentit comú, entesa. Vull fer una apel·lació al seny, a asseure'ns, a diagnosticar".

Ha afirmat que els mandataris poden tenir posicions i punts de vista diferents, però que s'han de traslladar amb una voluntat constructiva, i ha expressat el desig que aquesta reunió reforci la Conferència de Presidents i el paper de les institucions.

"M'agradaria que aquesta Conferència de Presidents que celebrem aquí a Catalunya per primera vegada servís per reforçar el paper de la Conferència de Presidents i el paper de les institucions. En un moment en el qual, sense institucions, ho hem perdut tot", ha expressat.

Illa ha considerat un honor per al Govern que la conferència se celebri per primera vegada a Catalunya, fet que ha agraït directament al president espanyol, Pedro Sánchez, després d'acceptar l'oferiment que li va traslladar després de l'última edició del fòrum a Santander.

"PAS ENDAVANT"

Sobre l'ús de totes les llengües oficials, Illa ha agraït la decisió personalment a Sánchez, en el que ha considerat "un pas endavant important" i, textualment, un símbol, un gest, una expressió de la pluralitat i de la realitat del nostre país.

"Les llengües oficials són una riquesa, són patrimoni de tots, i el català és una llengua romànica, de la mateixa família que el castellà i que el gallec. El català és una llengua oberta, és una invitació a conèixer-la, a gaudir-la, a viure-la, a compartir-la, a aprendre-la, a fer-la servir", ha afegit.

ACORDS EN HABITATGE

Illa ha afirmat que la reunió arriba en un moment de canvis molt accelerats al món que, a parer seu, presenten riscos i oportunitats però que Espanya els pot afrontar en una "molt millor posició" gràcies a que durant els set anys en què l'ha presidit Sánchez s'ha generat prosperitat, en les seves paraules.

Ha assenyalat que l'objectiu és veure que es pot mantenir per "continuar sent els primers a generar prosperitat", però també per garantir, textualment que és una prosperitat compartida territorialment i socialment.

Per fer-ho, ha dit, s'ha d'abordar el tema de l'habitatge, per al qual ha demanat compartir diagnòstics i "intentar arribar a acords".

Ha agraït a Sánchez la proposta presentada pel Govern central en aquesta matèria: "Vull agrair que el president ens hagi fet una proposta per anar més enllà en polítiques d'habitatge i vull dir que, des de Catalunya, continuarem intentant estar a l'avantguarda en totes aquestes qüestions", ha expressat.