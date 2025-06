Sánchez destaca la normalitat institucional a Catalunya, que acull per primer cop la Conferència de Presidents

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha destacat la normalitat institucional a Catalunya, que acull per primer cop la Conferència de Presidents, i ha agraït els catalans per "acostar l'espatlla" per donar solucions de manera conjunta als problemes que enfronten tots els espanyols.

Així s'ha pronunciat Sánchez en una declaració institucional juntament amb l'amfitrió de la Conferència de Presidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, poc abans que comenci aquest fòrum multilateral en el qual s'abordaran fins a 16 temes, entre els quals destaquen assumptes com l'habitatge, la migració, o finançament autonòmic.

Sánchez ha reivindicat que en la XXVIII edició aquest fòrum multilateral, que va ser creat el 2004, és la primera vegada que permet l'ús de les llengües cooficials. "És la prova d'un projecte de país que integra, que no exclou, que reconeix com a actiu el que és la diversitat territorial d'un gran país com és Espanya", ha afirmat.