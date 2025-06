Afirma que "per descomptat" se centrarà a abordar les polítiques d'habitatge

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern del Parlament que divendres defensarà en la Conferència de Presidents "com convingui i on convingui" el model de finançament singular que ha pactat el seu partit amb ERC.

"Col·laborar no només no està renyit amb defensar els interessos de Catalunya, tant com convingui i on convingui, sinó que crec que és la millor manera de defensar-los. I com que estic molt convençut del que faig, no tinc cap inconvenient a discutir-ho divendres en la Conferència de Presidents", ha sostingut, en resposta a la pregunta del president del grup de Junts, Albert Batet.

Ha afirmat que el seu és un enfocament constructiu, en contraposició a la voluntat de fer soroll, textualment, que és el que ha assegurat "que alguns pretenen fer aquest divendres".

Batet ha lamentat que el finançament singular s'abordi en la reunió de divendres amb totes les comunitats autònomes, perquè creu que és una qüestió que s'ha de tractar en una negociació bilateral.

"Es va comprometre a un nou acord de finançament amb els seus socis el 30 de juny, i l'única cosa que tenim sobre la taula és que el senyor Pedro Sánchez el portarà a la Conferència de Presidents de les comunitats autònomes", ha dit.

Illa ha respost que l'acord per al finançament singular està signat i que s'implementarà, però que no té cap inconvenient a debatre la qüestió en qualsevol fòrum perquè creu que té raó en el plantejament: "Crec que tinc la raó l'hora de millorar el finançament de Catalunya".

"BOICOT DEL PP"

Per la seva banda, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha demanat a Illa que no "caigui en el parany i el boicot del Partit Popular" i que la màxima prioritat del Govern en la trobada a Barcelona siguin les polítiques d'habitatge, el principal punt de l'agenda, abans que el Govern central acceptés ampliar l'ordre del dia a petició dels populars.

Illa ha replicat que "per descomptat" divendres se centraran en aquesta qüestió i que, també per descomptat, Catalunya continuarà sent la comunitat autònoma que desplega polítiques més ambicioses en habitatge, en les seves paraules.

Ha afirmat que l'habitatge és --textualment-- el que més afecta la cohesió social actualment i que al seu govern no li tremolen les cames a l'hora d'abordar aquesta qüestió: "Em dol veure que hi ha gent que no ho entén. Alguns grups polítics i alguns sectors de la societat. Jo ho continuaré explicant, ho continuaré defensant, i continuaré intentant fer polítiques efectives en aquesta qüestió".