Illa espera que un aval del TC a l'amnistia "faci reflexionar" als qui no apliquen la llei

Creu que l'amnistia millora "en tot" la societat catalana i que beneficia la resta d'Espanya

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de bona notícia que l'esborrany de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre la llei d'amnistia avali la constitucionalitat de la norma, i ha desitjat que, si hi ha un aval, "faci reflexionar" als qui no estan aplicant la norma.

"Hem conegut l'esborrany d'una sentència del Tribunal Constitucional, que s'ha de debatre en plenari, i hem de veure si s'acaba acordant en aquests mateixos termes. L'esborrany que coneixem ratifica la constitucionalitat de la llei. És una molt bona notícia i espero que això faci reflexionar a alguns dels qui no estan aplicant aquesta llei", ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament.

Ho ha dit en resposta a una pregunta del president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, que ha criticat que alguns tribunals "tenen un problema d'encaix democràtic" i ha preguntat a Illa què farà per garantir l'aplicació immediata de la norma ja que, segons ell, també hi té coses a dir, i moltes coses a fer.

Illa ha respost que existeix un equilibri de poders en el sistema democràtic espanyol, en les seves paraules, però ha reclamat respecte al poder legislatiu que "es va expressar dins el termini i en la forma escaient" sobre aquesta qüestió.

"Crec que la llei d'amnistia és una bona llei, crec que ha ajudat a tothom i crec que ja hauria de ser efectiva i que s'hauria d'haver aplicat. I des del Govern no deixarem de repetir-ho. Ho expressarem amb tot el respecte cap al poder judicial, però també amb tota la contundència i claredat, i treballarem perquè això sigui una realitat", ha afegit.

UNA OBVIETAT

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que l'amnistia no ha fet més que "normalitzar la perpetuació del cop d'estat del 2017" a Catalunya, ha afirmat que el PSC s'ha convertit en un partit independentista i ha preguntat a Illa en què ha millorat aquesta llei la vida de la societat catalana.

Illa ha replicat que l'ha millorat "en tot", que és textualment una obvietat per a qualsevol observador mínimament objectiu de la realitat i que amb l'amnistia, han millorat les coses a Catalunya i a la resta d'Espanya.

"CAP JUGADA MESTRA"

Per la seva banda, la líder de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha criticat que l'aprovació de la norma "en cap cas ha servit per frenar la repressió" perquè, o bé en va deixar fora molta gent des del principi, o bé no s'està desplegant correctament, i perquè a més no ha acabat amb les clavegueres de l'Estat, que fan pudor més que mai, en les seves paraules.

En la resposta, Illa ha afirmat que ell no és independentista però que és conscient que a Catalunya hi ha "molta gent" que ho és, que té dret a ser-ho i a defensar-ho políticament, però ha dit que la seva tasca és governar per a la pluralitat de la societat catalana, cosa que vol fer, ha dit, sense cap jugada mestra.

"No esperi de mi cap jugada mestra. Ni ho pretenc, ni crec que sigui capaç de fer-ho. Però sé que no ho vull fer. Intento que les coses millorin i intentaré deixar el país millor que me'l vaig trobar. Que, per cert, m'hauria agradat trobar-me'l una mica millor", ha conclòs.