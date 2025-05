Illa defensa tancar l'oficina a Israel i diu que ha pres la decisió "quan l'havia de prendre"

Estrada (CUP) retreu a Illa que arriba tard: "Han calgut 19 mesos d'extermini"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres la decisió del Govern de tancar l'oficina d'Acció a Tel-Aviv (Israel) després d'acordar-ho amb els Comuns, i ha sostingut que el Govern "ha pres la decisió que havia de prendre quan l'havia de prendre".

"La posició del Govern de Catalunya ha estat sempre clara. No defensem una doble barra de mesurar. El que serveix per a un conflicte --Ucraïna-- serveix per a un altre, a Gaza", ha dit al Parlament en resposta a la líder de la CUP, Laia Estrada, que li ha preguntat textualment quants assassinats calien per tancar l'oficina.

Illa ha respost que "ningú no pot dubtar de l'actitud del Govern en relació amb el que està passant a Gaza".

"Hem defensat sempre que existeixi la mateixa vara de mesurar en tots els casos. Les imatges que ens arriben són colpidores. I el Govern de Catalunya ha pres la decisió que havia de prendre quan l'havia de prendre", ha expressat.

"COMPLICITAT INTERNACIONAL"

Per la seva banda, Estrada ha celebrat la decisió, però ha criticat que s'ha pres tard, a parer seu, i que la seva formació ja ho havia demanat a l'inici de la legislatura: "Han calgut 19 mesos d'extermini. Han calgut 60.000 morts, 60.000 assassinats".

"Coherència vol dir que si es denuncia un genocidi cal trencar immediatament relacions polítiques i comercials amb el país, amb l'estat genocida. Sí, tanquen vostès l'oficina, però també vol dir que tenen el deure i la responsabilitat de garantir que no existeix cap mena de relació comercial amb Israel", ha afegit.

En aquest sentit, ha reclamat que es prohibeixi la "propaganda" a favor d'Israel en la fira Aviation Week que se celebra a Barcelona.

Finalment, ha lamentat que la situació a Gaza està sent possible per "la complicitat internacional, no només dels Estats Units, sinó també de la Unió Europea, amb un paper vergonyós i lamentable".