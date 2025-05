Illa avança que demanaran al Banc d'Espanya la fitxa bancària de l'ICF en les pròximes setmanes

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dimecres que el Govern sol·licitarà al Banc d'Espanya la fitxa bancària per a l'Institut Català de Finances (ICF) en les pròximes setmanes.

"No és un camí senzill perquè, si no m'equivoco, la decisió final depèn del Banc Central Europeu, i també hi té un paper el Banc d'Espanya. Però li asseguro que el Govern farà el pas, hi treballarà i ho defensarà, i m'agradaria que això també comptés amb un suport ampli de la cambra", ha recalcat en la sessió de control al Parlament en resposta al líder parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové.

A més de tornar a demanar al Govern que faci servir la seva força per evitar l'OPA de BBVA a Banc Sabadell, Jové ha defensat que Catalunya necessita un sector financer plural i també una banca pública que serveixi "per finançar projectes estratègics, per tenir un vessant social per sobre dels beneficis empresarials" i que conegui el teixit productiu i la societat catalana.

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha explicat que en les pròximes setmanes faran el pas de sol·licitar la llicència bancària en compliment també de l'acord assolit per part dels republicans amb el Govern espanyol.

De fet, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ja va anunciar dimarts a la cambra catalana que es reuniran la setmana vinent amb el Banc d'Espanya per avançar amb aquest objectiu.

Per Illa, disposar d'una banca pública ajudaria "a reforçar el sistema financer català i també a continuar generant prosperitat a Catalunya".