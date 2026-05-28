Illa defensa regular la IA perquè "no menyscabi la capacitat i el criteri dels alumnes"

Reafirma la "decidida aposta de Catalunya per impulsar la nova fraternitat iberoamericana"
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat regular l'ús de la intel·ligència artificial (IA), especialment en l'àmbit de l'educació: "L'educació ha de vetllar perquè un algorisme no menyscabi la capacitat ni el criteri dels alumnes. Volem una IA al servei de l'educació i no una educació al servei de la IA".
Així s'ha expressat aquest dijous en la seva intervenció durant la inauguració de la XXIX Conferència Iberoamericana de Ministres d'Educació al Palau de Pedralbes de Barcelona, que reuneix ministres i ambaixadors de diversos països iberoamericans en el principal espai polític de concertació en educació i formació.
Ha subratllat que considera la IA una eina valuosa perquè està "obrint un infinit món d'oportunitats i de capacitats inimaginables fa tan sols uns pocs mesos", però que per aquest mateix motiu exigeix una governança.
S'ha referit a la recent encíclica del papa Lleó XIV sobre l'assumpte: "Exposa que cal custodiar l'ésser humà enmig de la transformació digital", i ha afegit que la inversió en educació és la millor inversió que pot fer un país.
"Canvia el món. Canvia la manera de relacionar-nos. Canvia la configuració de les nostres societats. Canvien els reptes. Però existeix un deure compartit que no canvia: Formar ciutadans lliures i preparats, garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats", ha expressat.
FP I EMERGÈNCIES
A més de la IA, Illa s'ha referit als altres eixos de la conferència (l'FP i la prevenció en emergències) i ha assenyalat que en el primer dels àmbits Catalunya hi aposta definitivament: "És un autèntic motor de creació de riquesa, però sobretot generador d'oportunitats i un autèntic ascensor social per als nostres joves".
Sobre la resiliència del sistema a emergències, ha assenyalat que davant el canvi climàtic els centres educatius són "de les primeres instal·lacions que pateixen", per la qual cosa ha proposat formar els mestres i els alumnes en la prevenció i reacció a fenòmens extrems.
També ha situat com un repte essencial de l'educació l'equitat i la inclusió educativa, i ha defensat que a Catalunya s'aposta per l'acolliment en el sistema per garantir "les mateixes oportunitats d'èxit educatiu".
FORMA DE FRATERNITAT
Finalment, Illa ha defensat l'acolliment a Barcelona d'aquesta conferència, en línia amb la "decidida aposta de Catalunya per impulsar la nova fraternitat iberoamericana".
Ha considerat imprescindible "construir una nova agenda educativa comuna entre països" arran de les transformacions geopolítiques, tecnològiques, socials i mediambientals.