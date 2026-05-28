Illa diu que respecta la justícia però sap "distingir una coincidència del que no ho és"

Assegura que creu "en la justícia tot i que costi" i afirma que la veritat sempre s'imposa
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que respecta la justícia però sap "distingir el que és una coincidència del que no ho és, el que és una casualitat del que no ho és", en al·lusió a les investigacions judicials a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les que impliquen el PSOE.
"Ingenus tampoc no ho som", ha afegit Illa aquest dijous en la inauguració del II Fòrum Prensa Ibérica per la Pau i la Seguretat a Europa, juntament amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper.
Illa ha repetit aquest missatge en castellà, després de dir-ho en català, perquè se l'entengui "clar", i ha subratllat que ser socialista és una manera de ser al món, després d'insistir que ser socialista no és ser ingenu.
El president català ha subratllat que com a socialista creu "en la dignitat tot i que sigui difícil, en la justícia tot i que costi i en la gent tot i que alguns mirin a una altra banda".
VERITAT I PLURALITAT
Illa ha sostingut que la democràcia descansa en els conceptes de veritat i de pluralitat, que vol dir contrastar diferents visions, "però sempre per buscar el bé comú, no per destruir o aniquilar el qui pensa diferent".
"La veritat sempre s'imposa, pot trigar més o menys, però sempre s'acaba imposant", ha subratllat Illa, després de defensar que les democràcies no són mai restriccions ni problemes.
Illa també ha sostingut que la força que tenen els socialistes no prové d'ocupar governs, sinó de les seves conviccions i valors: "Els portem collint 140 anys, i continuarem molts anys més. Si algú pensa que els doblegarà, li diré 'fes el que vulguis", ha resolt Illa.
DEFENSA I SEGURETAT
Illa també ha reivindicat la seguretat com la primera de les llibertats, després de defensar que Europa sigui proactiva per influir al món, i ha defensat que per a això cal "voluntat política i recursos" per augmentar la seva capacitat d'acció política i defensiva.
El president català ha sostingut que contraposar benestar i defensa "és una falsa dicotomia", i ha afegit que el primer requisit d'una política de seguretat és una societat cohesionada.
Ha afirmat que els recursos per a les polítiques de defensa sortiran de la generació de prosperitat i d'impulsar un canvi d'escala a nivell europeu, per passar "de fer 27 tancs a fer-ne un d'europeu", i ha descartat retallar en polítiques d'educació i sanitat per destinar-ho a la seguretat.
Ha subratllat que Catalunya vol ajudar a enfortir la UE i desenvolupar un paper en l'àmbit de la defensa i la seguretat: "Tenim capacitats", ha destacat Illa, que ha conclòs dient que el Govern continuarà acompanyant el sector de la seguretat.