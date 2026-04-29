Illa defensa que la presència dels Mossos a les escoles és voluntària davant les crítiques de l'oposició

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres la "voluntarietat" de la prova pilot del Govern que contempla la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra a les escoles, ja que es provarà als centres que ho sol·licitin, davant les crítiques de Junts, ERC, els Comuns i la CUP.
En la sessió de control al Govern del Parlament, ha assegurat que és "una prova de concepte sota el principi de voluntarietat" i que, en funció dels resultats, s'avaluarà si s'estén o no, i ha afegit que ho impulsen perquè part de la comunitat educativa ho ha demanat.
"Si algun centre educatiu diu que no necessita aquesta prova pilot no la tindrà. Miri que fàcil. Tot centre educatiu que tingui aquesta prova pilot serà perquè la demana. El que no la necessiti, no la tindrà", ha subratllat Illa.
El president ha defensat la professionalitat dels docents i dels Mossos d'Esquadra, dels quals ha dit que té una concepció positiva, i ha destacat la "bona feina" que fa la policia catalana en mediació.
"MÉS MESTRES I LLIBRES"
La portaveu de Junts al Parlament, Mónica Sales, ha avançat que sol·licitaran la compareixença d'Illa, i el portaveu d'ERC, Josep Maria Jové, ha reclamat "més mestres i llibres i menys mossos i porres".
La portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach, ha avisat el Govern que "hauria de reflexionar" sobre aquesta mesura si el PP i Vox hi estan a favor, i la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha criticat la falta de diàleg amb els docents.
ACORD AMB ELS SINDICATS MINORITARIS
Sales ha assenyalat Illa com a màxim responsable de la "crisi en el sistema educatiu català", en referència als 17 dies de vaga convocats pels principals sindicats fins a final de curs, i veu el Govern enrocat i aïllat.
Ha dit que el Govern crea nous problemes en lloc de solucionar-los, i ha qualificat de despropòsit la presència d'agents de paisà: "Cal autoritat, sí. La dels mestres, no la dels policies", i li ha reclamat rectificar.
Illa li ha respost que el Govern va signar amb CCOO Educació i la UGT "el millor acord que s'ha signat mai" en educació a Catalunya, especialment en matèria retributiva, i ha insistit en la voluntarietat dels Mossos a les escoles.
S'APLICA A PAÏSOS DE L'OCDE
Albiach també ha lamentat la mesura: "Qui està a favor de posar Mossos d'Esquadra als col·legis, les escoles, els instituts? Jo l'hi diré. El PP i Vox. Crec que això també hauria de fer-lo reflexionar".
Ha dit que els conflictes a les aules estan relacionats amb la pobresa infantil i que el que necessiten els centres són psicòlegs, educadors socials, integradors, abaixar les ràtios, que els coordinadors de convivència i benestar tinguin "dedicació exclusiva i formació específica", i que el pla contra la pobresa infantil funcioni.
En la seva resposta, Illa ha reiterat que els centres que no ho vulguin no tindran mossos, ha recordat que no entraran dins les aules, que la prova pilot serà a demanda, i ha afirmat que la meitat dels països de l'OCDE tenen programes semblants.
"MARC MENTAL" DE L'EXTREMA DRETA
Castillejo ha criticat la "falta de transparència" de l'executiu perquè ha assegurat que no hi ha cap instrucció publicada, ni cap decret, ni cap resolució, ni res escrit, segons ella.
Ha assegurat que els claustres docents estan votant de manera unànime en contra de la mesura i ha expressat preocupació: "Estan assumint un marc mental i una manera de fer que no és pròpia de l'escola pública, sinó que és pròpia de l'extrema dreta".
Illa ha reiterat la voluntarietat de la prova pilot, ha defensat que ha de prendre decisions per recuperar l'excel·lència de l'educació, i ha dit que respecta el dret de vaga, però que també s'ha de respectar el dret a l'educació dels alumnes i a la mobilitat dels ciutadans.