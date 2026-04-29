Illa demana consens sobre les millores en dependència i augura més "efectivitat" en els ajuts

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el pla de millora de les polítiques de dependència anunciat pel Govern diumenge passat, que creu que millorarà l'"efectivitat" en la concessió dels ajuts, un objectiu que creu que reuneix el consens dels grups polítics del Parlament.
En la sessió de control al Govern aquest dimecres, i en resposta a la interpel·lació del president del PSC-Units, Ferran Pedret, ha afirmat que la concessió automàtica d'ajuts permetrà "agilitar moltíssim els procediments" en un model que pretén integrar els àmbits sanitari i social davant els canvis demogràfics i l'envelliment poblacional.
També ha destacat la decisió de no reclamar els pagaments indeguts després de la defunció d'una persona que rebia ajuts per dependència: "De vegades imports molt ridículs, que l'única cosa que fan és denotar una carència de sensibilitat de l'administració".
CIMERES A BARCELONA
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, li ha preguntat sobre les cimeres internacionals a Barcelona de fa dues setmanes, i sobre si va aprofitar per explicar que ell i el president del Govern central, Pedro Sánchez, estan en el càrrec perquè "van reconèixer que entre Catalunya i l'Estat espanyol existeix un conflicte polític", en referència als seus acords d'investidura amb ERC.
També ha recordat que aquests acords implicaven que aquest conflicte s'hauria de resoldre "donant la veu al poble de Catalunya de manera refrendària".
Illa ha respost que els líders mundials van poder conèixer la realitat plural de Catalunya, i que ell defensa i ha defensat sempre l'aplicació efectiva de l'amnistia i que la manera de resoldre les coses és fent política: "Fer política és escoltar, fer propostes i intentar resoldre les qüestions que ens planteja la ciutadania".