Illa defensa "adaptar" l'oferta de l'escola pública amb la disminució de 30.000 alumnes

Defensa que la ràtio serà de 19 alumnes per classe, lluny de l'"estàndard habitual de 25"

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat "adaptar" l'oferta de l'escola pública amb la previsió que hi hagi una disminució de 30.000 alumnes el curs vinent, segons les seves dades.

"No es tanca cap escola pública a Catalunya", ha assegurat aquest dimecres en la sessió de control al Govern del ple del Parlament, i ha afegit que es reordenaran alguns grups d'acord amb les previsions de matriculació.

Així s'ha pronunciat en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha acusat l'executiu català del "tancament de 111 línies de la pública i l'obertura de 21 grups de la concertada".

També ha afirmat que la ràtio del curs vinent serà de 19 alumnes per classe, "quan es parlava sempre, com a estàndard habitual, de 25", i ha reivindicat que aquestes dades avalen el compromís del seu govern amb l'escola pública.

REUNIONS AMB ELS AJUNTAMENTS

Illa ha sostingut que en el procés per fer aquesta reordenació s'han celebrat "225 reunions amb diferents municipis", després que Albiach li hagi retret no haver-se reunit amb els alcaldes de Terrassa, Rubí, Granollers, Mataró, Sabadell i Montcada i Reixac (Barcelona), i li ha demanat que rectifiqui.

"Si hi ha menys alumnes, és lògic que s'adapti l'oferta, sense tancar cap escola pública", ha insistit Illa, que ha assegurat que Albiach també prendria la decisió de reordenar l'oferta si fos al seu lloc.

TRANSPORT PÚBLIC I SANITAT

Per part de la CUP, Laia Estrada també li ha demanat que no tanqui cap línia de l'oferta pública educativa i que aprofiti per reduir de manera valenta les ràtios, i també ha criticat la situació del transport públic i de la sanitat a Catalunya: "No es veu la diferència entre la seva política i la de les dretes", ha sostingut.

Illa li ha replicat que hi ha "més inversió que mai" a Rodalies i també en la sanitat pública, i ha reivindicat que el Govern ha creat 7.500 places de formació professional (FP).

MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

Per la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, li ha preguntat per la situació de 17 menors que en els últims anys han patit mutilació genital a Catalunya i per 120 casos en grau de temptativa, i ha preguntat "si continuen sota la tutela dels seus mutiladors, o si són a la presó o expulsats del país, com hauria de ser el cas".

El president de la Generalitat ha respost que no han de ser expulsats, sinó "perseguits i condemnats", ha qualificat d'inacceptables aquests casos i s'ha compromès a tenir la màxima transparència sobre aquest assumpte, però respectant la privadesa dels menors d'edat.