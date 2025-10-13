Illa crida a la prudència davant les pluges a Tarragona : "No donem per acabat l'episodi"

Visitarà els municipis de Godall i Santa Bàrbara (Tarragona) i es reunirà amb alcaldes de la zona
TARRAGONA, 13 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència davant les pluges que afecten les comarques del sud de Tarragona aquest dilluns, ha avisat que el Govern no dona "per acabat l'episodi" i ha afirmat que els esforços aquest matí se centren a avaluar els danys a les infraestructures.
"En aquest moment continuem en una situació d'emergència", ha dit Illa a Tortosa (Tarragona) després de la reunió del Consell Assessor del pla Inuncat i acompanyat pel conseller de Presidència, Albert Dalmau i la d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon.
Ha demanat extremar precaucions a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp, ha recordat que tant l'activitat sanitària i assistencial no urgent com l'educativa està suspesa --la qual afecta "gairebé uns 50.000 alumnes"-- i ha cridat a evitar reduir la mobilitat a allò estrictament essencial, en les seves paraules, unes mesures vigents fins aquest dilluns a la mitjanit.
"La previsió que tenim és que això no s'ha acabat, i vull ser en aquest sentit molt clar, no s'ha acabat".
AVALUACIÓ DE DANYS EN INFRAESTRUCTURES
Illa ha explicat que els esforços de Protecció Civil i els equips d'emergències se centraran aquest matí a avaluar els danys a les infraestructures i a recuperar-les com més aviat millor, després de passar l'etapa d'intensitat i donada la primera prioritat, "que sempre és cuidar la vida de les persones".
Un dels treballs consistirà en el buidatge d'aigua que ha negat les infraestructures.
Ha anunciat que visitarà els municipis de Godall i Santa Bàrbara (Tarragona) i ha expressat que el Consell Assessor es tornarà a reunir al migdia i a la nit, a més, es reunirà a les 11.00 hores amb alcaldes de la zona i amb membres del Govern.
"Els models de predicció meteorològica ens diuen que a partir d'aquest mig matí i migdia i durant tota la tarda hi pot haver episodis de pujades fortes i torrencials".