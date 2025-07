Illa, sobre el congrés del PP: "Amenaces, molt de ressentiment i algun toc involucionista"

Carrega contra les paraules d'Aznar i Ayuso, que considera "greus"

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat el PP i el seu XXI Congrés Nacional celebrat aquest cap de setmana, del qual extreu "amenaces, molt de ressentiment i algun toc involucionista", i ha carregat contra l'expresident Aznar i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per les seves paraules en la trobada.

"No és nou, mireu on governen amb Vox, amb tocs involucionistes, no és un projecte conservador, és un projecte amb tocs involucionistes", ha dit aquest dilluns en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat de greus les, a parer seu, amenaces que s'han proferit en el congrés popular.

Ha considerat "vergonyós" que l'expresident Aznar advertís el president del Govern central, Pedro Sánchez, que si pacta, en paraules d'Aznar, amb delinqüents no l'ha d'estranyar que acabi a la presó.

Ha afirmat que el comentari d'Aznar té una gravetat, segons ell, extraordinària, i que no és per "prendre-s'ho a broma".

"El senyor Aznar va ser un bon director de recursos humans amb el senyor Rato o el senyor Zaplana. No m'agrada el 'i tu més', eh? Però a mi què m'expliquen i a la resta d'espanyols què ens venen a dir. La diferència és que el senyor Sánchez no ha convidat segons qui al seu casament", ha dit.

AYUSO I EL "COP" A CATALUNYA

Illa ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser ella la que vol "incentivar" un cop a Catalunya, tal com es va referir en el conclave popular.

"Sembla que troba a faltar el terrorisme al País Basc i el secessionisme a Catalunya. Alguns treballen, sembla, per incentivar-ho. D'altres treballem per resoldre-ho. Aquesta és l'Espanya que ella vol? Aquesta és l'Espanya que construeix? Aquesta és l'Espanya que volem?", s'ha preguntat.