Illa va veure un Sánchez "dolgut" en el Comitè Federal i critica el clima de setge al Govern central

Vincula la tensió política amb l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que va veure el president del Govern central, Pedro Sánchez, "dolgut" en el Comitè Federal del PSOE d'aquest cap de setmana i ha criticat textualment el clima de setge, soroll i de molta tensió contra l'executiu espanyol.

"El president Sánchez està dolgut però amb molta determinació i amb les idees molt clares sobre el que està passant al nostre país, que és un setge al Govern central en un moment clau de la legislatura", ha dit en una entrevista a RNE recollida per Europa Press.

Ha qualificat de "llarg i intens" el conclave socialista celebrat aquest cap de setmana a la seu del partit a Madrid i, sobre el cas Cerdán, ha afegit que la formació ha passat per un episodi dolorós davant el qual ha reaccionat amb contundència.

TONS AMENAÇADORS "INTOLERABLES"

Illa ha vinculat el suposat setge al Govern central amb la validació del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia, contra la qual veu "tons amenaçadors que són intolerables".

"A Catalunya aquesta llei ha estat positiva i, si no, que vinguin i ho vegin, però això molesta, molesta que resolguem o que canalitzem aquest assumpte", ha dit.

REITERA QUE DESCONEIX EL 'CHILI'

Preguntat per si coneix el 'Chili', una persona suposadament involucrada en la trama del cas Koldo, i que presumptament hauria interlocutat amb Illa durant la seva etapa al Ministeri de Sanitat en la compra de mascaretes durant la pandèmia, ha reiterat que no sap qui és.

"Ha quedat tot arxivat. He donat explicacions al Congrés, he donat explicacions al Senat. Al meu ministeri es van fer compres en un moment molt delicat perquè calia material sanitari i es van fer amb correcció en el marc d'una legislació extraordinària que és l'estat d'alarma i no tinc cap inconvenient en que es continuï revisant fins la sacietat el que ja s'ha revisat fins la sacietat", ha dit.