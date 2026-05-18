Illa assegura que la línia ferroviària orbital és una "aposta de país"

Els alcaldes valoren positivament l'aportació de la infraestructura al territori
SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que la línia ferroviària orbital, que ha d'unir Vilanova i la Geltrú i Mataró (Barcelona) passant per Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Granollers (Barcelona), és una "aposta de país".
Ho ha dit aquest dilluns en la presentació de l'acord per construir la línia ferroviària orbital, en què també han participat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, i hi ha estat present el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
També hi han participat l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Pere Vernet; l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés; l'alcaldessa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell; l'alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero, i l'alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda.
Illa ha recordat que aquesta línia hauria d'estar en funcionament el 2041, per la qual cosa "seran diferents governs" els que l'hauran d'impulsar, i ha dit que requereix compromisos i inversions.
Ha afegit que és "una feina de país" i que els futurs executius hauran de tenir tota la planificació a punt per anar avançant sense parar en la construcció de la línia.
MOBILITAT SOSTENIBLE
Illa ha destacat que el projecte "significa la ratificació de l'aposta del Govern per la mobilitat sostenible i fiable" i ho ha lligat a resoldre el problema de l'habitatge.
"Si volem fer més habitatge, necessitem que els ciutadans tinguin una mobilitat sostenible i fiable per poder-se moure i desplaçar-se amb comoditat" per anar a treballar o estudiar, ha dit.
A més a més, ha dit que és "una aposta per la competitivitat" i ha valorat que el projecte s'ha assolit a partir d'acords amb diferents actors.
ALCALDES
Vernet ha celebrat que el projecte "no només és ciment i ferro" i que aposta per la dignitat del territori, i ha subratllat que no es pot acceptar un país on viure fora del centre sigui un desavantatge.
Farrés ha dit que "parlar d'infraestructures és parlar de competitivitat i d'oportunitats" i ha valorat la importància d'arribar a acords.
Carbonell ha destacat que la nova línia permetrà que els ciutadans d'aquestes comarques "puguin anar a tot arreu, no només cap a Barcelona".
Romero ha apuntat que el projecte s'ha treballat des del municipalisme i que "trenca el model" actual basant-se en l'existència de les ciutats de la segona corona metropolitana.
Pineda, per la seva banda, ha dit que el tren orbital "és una de les millors notícies" per a les comarques per on passa i s'ha afegit a la lamentació que, actualment, s'hagi de passar per Barcelona per desplaçar-se entre elles.