La línia orbital ha de "trencar" el model radial de la xarxa ferroviària de Catalunya

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
La previsió "optimista" és que funcioni íntegrament el 2041
SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
La línia orbital ferroviària que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sense passar per Barcelona i unint Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha de "trencar" el model radial de la xarxa ferroviària de passatgers de Catalunya.
Ho han dit fonts del Govern en una trobada amb la premsa per presentar el projecte juntament amb representants d'ERC, en la qual han explicat que la previsió "optimista" és que la nova línia funcioni íntegrament el 2041.
La línia ha estat presentada en un acte en el qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera Sílvia Paneque; el president d'ERC, Oriol Junqueras, i els alcaldes de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet; Sabadell, Marta Farrés; Sitges, Aurora Carbonell; Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, i Caldes de Montbui, Isidre Pineda.
El cost previst del projecte és de 5.200 milions d'euros i s'estima que donarà servei a 30 milions de passatgers anuals, i que compti amb 120 quilòmetres de longitud --68 quilòmetres de vies noves-- i 40 estacions --23 de noves--.
Les fonts del Govern han explicat que el pressupost del projecte s'incorporarà als acords de la reunió bilateral Generalitat-Estat de dimecres, ja que la voluntat és que "sigui l'Estat" qui financi les obres, tot i que busquen fórmules per garantir totes les inversions al llarg del temps.
En tot cas, han subratllat que l'actual Pla de Rodalies ja contempla el tram de la primera fase del projecte, que uneix Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell (Barcelona).
"RESPOSTA" AL DÈFICIT D'INFRAESTRUCTURES
Les mateixes fonts han explicat que aquest projecte és una "resposta" a les veus que lamenten el dèficit d'infraestructures a Catalunya i a la manca de construcció de noves línies ferroviàries.
Han afegit que ha d'ajudar a "vertebrar el territori i potenciar les comarques" de la segona corona metropolitana.
Així mateix, ha apuntat que permetrà que hi hagi trens "que no passin per Barcelona", la qual cosa donarà forma de malla a la xarxa de Rodalies, amb punts d'intercanvi tant amb la resta de línies de Rodalies com amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
FASES
Les mateixes fonts han explicat que el projecte està dividit en una fase 0, que passa per reforçar la línia R8 de Rodalies fins al 2030, i quatre fases més per construir les noves vies necessàries.
La primera fase ha d'entrar en funcionament el 2034 per unir Granollers Centre amb Terrassa Centre, amb un pressupost de 665 milions d'euros per construir 5 quilòmetres de via per a un recorregut complet de 32 quilòmetres.
La segona unirà Mataró i Granollers Centre, amb un pressupost de 1.450 milions per construir uns 20 quilòmetres de via i sis estacions noves, i estaria acabada el 2037.
La tercera, entre Terrassa Oest i Vilafranca, comptarà amb una inversió de 1.150 milions perquè funcioni el 2040, i les fonts del Govern han apuntat que el tram entre Esparraguera i Martorell (Barcelona) també serveixi per al futur eix transversal ferroviari.
La quarta i últim tram, entre Vilafranca i Vilanova, estarà acabat el 2041 i suposarà una inversió de 1.400 milions.
Les fonts esmentades han explicat que alguns temps de trajecte previstos són 50 minuts entre Martorell i Granollers; 45 minuts entre Vilafranca i Sabadell, i 40 entre Terrassa i Mataró, mentre que el temps total de punta a punta de la línia serà de més de dues hores i mitja.