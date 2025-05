Illa assegura que el Govern no és espectador de l'OPA al Sabadell: "Faig més del que dic"

Afirma que continuarà defensant els interessos de Catalunya, del teixit empresarial i dels ciutadans

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat textualment aquest dimecres que el Govern no és un mer espectador de l'OPA hostil de BBVA a Banc Sabadell, sinó que és un actor: "Faig coses. Faig més del que dic, però faig", ha sostingut durant la sessió de control al Govern del Parlament.

En resposta a les preguntes d'ERC, els Comuns i la CUP sobre aquesta qüestió, ha celebrat que el Govern central hagi obert un període de consulta pública sobre l'operació, i ha valorat que "hi pot haver raons diferents a les de la competència" per frenar l'OPA.

Ha defensat l'actuació del Govern i la defensa dels interessos de Catalunya, però ha admès que el seu executiu "té el marge de decisió que té" i que defensarà amb contundència la seva posició sense saltar-se el marc legal.

INCIDÈNCIA EN LA DECISIÓ

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha qualificat de mala notícia el dictamen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i li ha exigit incidència en una decisió que, ha afirmat, "també està a les seves mans, o a les dels seus companys del Consell de Ministres".

"El Govern de Catalunya està defensant i continuarà defensant els interessos de Catalunya, del teixit empresarial i dels ciutadans de Catalunya", ha respost el president.

COMISSIÓ BILATERAL

Per la seva banda, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat un posicionament contundent i clar a Illa, i que convoqui una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per traslladar formalment l'oposició del Govern a l'OPA: "Que el govern català sigui un actor i no un espectador".

Illa no ha considerat necessari convocar la comissió per fer arribar l'opinió del Govern, que creu que és coneguda i que s'ha traslladat des del primer dia que es va anunciar l'OPA, alhora que ha celebrat que s'hagin "recuperat posicions" amb la tornada de la seu social del banc a Catalunya.

BANCA CATALANA

Per part de la CUP, la diputada Laure Vega ha preguntat a Illa quins interessos de Catalunya es defensen exactament, i ha qualificat d'absurd plantejar l'OPA en clau de menys o més sobirania catalana: "Banc Sabadell no és una banca catalana, igual que Repsol no és una empresa espanyola. El capital financer no té pàtria", ha argumentat.

Illa ha defensat que el Sabadell ha generat una posició "especialment forta" en l'acompanyament a les pimes i que, en moments de dificultat per finançar-se, ha estat necessari, i tot i que ha coincidit en que el capital no té pàtria, en les seves paraules, ha sostingut que és una entitat arrelada a Catalunya i amb una direcció catalana.

MOSSOS D'ESQUADRA

Els líders de Vox i Aliança Catalana, Ignacio Garriga i Sílvia Orriols, han preguntat a Illa per les agressions que 6 agents dels Mossos d'Esquadra van patir a Lleida, i l'han acusat de promoure polítiques migratòries fallides, en el cas de Garriga, i de convertir els Mossos "en mers agents cívics sense capacitat, sense autoritat i sense seguretat jurídica", en el cas d'Orriols.

Illa ha contestat que el Govern dona tot el suport i recursos a la policia catalana, i que a Catalunya qui delinqueix ho paga: "Que incompleixin la llei, n'hi ha d'alts i baixos, de dretes i d'esquerres, rossos i castanys, nascuts aquí i nascuts fora. I tots passaran per la pedra de la legislació. Tots", ha assegurat.

A la pregunta del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, sobre un suposat veto a un acte acadèmic a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Illa ha rebutjat respondre sobre una decisió que no és seva ni del Govern, ha dit, i ha instat al fet que, si s'han rebut amenaces per això, es denunciïn: "Li puc indicar diverses comissaries on anar a interposar una denúncia. I s'actuarà".

"SENTIMENT EUROPEISTA"

Finalment, pel que fa a la pregunta del president del grup del PSC, Ferran Pedret, sobre el Dia d'Europa i les intencions del Govern per contribuir a una Unió Europea més federal, democràtica i social, Illa ha destacat el "sentiment europeista" de Catalunya.

"Hem d'acompanyar aquest procés perquè estic convençut que aquesta és la solució, més Europa", ha defensat, alhora que ha subratllat les reunions que ha mantingut aquesta setmana al Palau de la Generalitat amb el president del Consell Europeu, António Costa, i la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera.